Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Red Bull, genç yıldızına 2025'te şans vermeyecek!

Red Bull, Helmut Marko’nun övgüyle bahsettiği genç pilotunu 2025 gridinde yer vermemeye karar verdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1019238283-LAT-20220703-GP2210_091332_DG15812

Red Bull yönetimi, bir süredir Perez ve Ricciardo'nun yerine geçebilecek diğer seçenekleri değerlendiriyordu.

Red Bull pilot havuzunun en önemli iki ismi olan Liam Lawson ve Isack Hadjar, bir süredir Red Bull ve VCARB koltukları için öne çıkıyordu.

Ancak Lawrence Barretto'nun iddiasına göre Isack Hadjar, ne Red Bull ne de VCARB için bir koltuk mücadelesinde yer almayacak.

Red Bull, Perez'e performansını toparlaması için her fırsatı tanıyacak ya da Ricciardo'ya şans verecek.

Bu durumda Liam Lawson da VCARB'a katılacak.

Isack Hadjar, Hitech GP (2)

Isack Hadjar, Hitech GP (2)

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Isack Hadjar, bu sezon Formula 2'de şampiyonluk mücadelesi vererek Helmut Marko'yu etkilemeyi başarmıştı.

Ancak Red Bull, Helmut Marko'nun "beklentilerimizi karşılıyor" ve "inanılmaz" yetenek olarak tanımladığı Hadjar'ı şu anda Formula 1'e çıkarmayı düşünmüyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "Yeniden yükselişimiz peri masalı gibiydi"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!
Coronel: "Ricciardo, F1'den emekli olup yorumculuğa geçmeli"

Coronel: "Ricciardo, F1'den emekli olup yorumculuğa geçmeli"

Formula 1
Coronel: "Ricciardo, F1'den emekli olup yorumculuğa geçmeli"
Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!

Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!

Formula 1
Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Mercedes, Verstappen'den vazgeçmedi!

Mercedes, Verstappen'den vazgeçmedi!

Formula 1
Mercedes, Verstappen'den vazgeçmedi!
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Bayer: "Tsunoda performansını sürdürürse Red Bull için değerlendirilecek"

Bayer: "Tsunoda performansını sürdürürse Red Bull için değerlendirilecek"

Formula 1
Bayer: "Tsunoda performansını sürdürürse Red Bull için değerlendirilecek"

Son Haberler

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

F1 Formula 1
Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

F1 Formula 1
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

F1 Formula 1
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye