Red Bull, genç yıldızına 2025'te şans vermeyecek!
Red Bull, Helmut Marko’nun övgüyle bahsettiği genç pilotunu 2025 gridinde yer vermemeye karar verdi.
Red Bull yönetimi, bir süredir Perez ve Ricciardo'nun yerine geçebilecek diğer seçenekleri değerlendiriyordu.
Red Bull pilot havuzunun en önemli iki ismi olan Liam Lawson ve Isack Hadjar, bir süredir Red Bull ve VCARB koltukları için öne çıkıyordu.
Ancak Lawrence Barretto'nun iddiasına göre Isack Hadjar, ne Red Bull ne de VCARB için bir koltuk mücadelesinde yer almayacak.
Red Bull, Perez'e performansını toparlaması için her fırsatı tanıyacak ya da Ricciardo'ya şans verecek.
Bu durumda Liam Lawson da VCARB'a katılacak.
Isack Hadjar, Hitech GP (2)
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Isack Hadjar, bu sezon Formula 2'de şampiyonluk mücadelesi vererek Helmut Marko'yu etkilemeyi başarmıştı.
Ancak Red Bull, Helmut Marko'nun "beklentilerimizi karşılıyor" ve "inanılmaz" yetenek olarak tanımladığı Hadjar'ı şu anda Formula 1'e çıkarmayı düşünmüyor.
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