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Formula 1 Abu Dabi GP
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Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan, çaylak pilotlar Jake Dennis ve Isack Hadjar'ı Abu Dabi'de ilk antrenman seansında piste çıkarmanın takım için faydaları olacağı görüşünde.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yardımcı Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Isack Hadjar, AlphaTauri AT04

Tüm takımlar yıl boyunca birinci antrenman seansında her araçta bir çaylak pilotla piste çıkmak zorunluluğunda.

Diğer takımlar ikinci otomobilde sezonun sonuna kadar mümkün olan son fırsata kadar beklerken, Red Bull'un her iki otomobilini de bir çaylak kullanacak. Max Verstappen ve Sergio Perez seansı garajdan takip edecek.

Formula E şampiyonu ve uzun süredir simülatör pilotluğu yapan Dennis, 2018'den bu yana ilk kez gerçek bir otomobille piste çıkacak. Kendisine Meksika'da AlphaTauri koltuğuna oturan adjar eşlik edecek.

Autosport'un çaylak pilotlar hakkındaki sorusuna Monaghan, "Bu ilginç oluyor. Çünkü otomobile farı bir pilot bindirdiğinizde olaylara farklı bir bakış açısı kazandırıyor. "

"Geri bildirimleri farklı bir şekilde aktarıyorlar. Farklı terminoloji kullanıyorlarsa, bu bize sorunlara bakmanın farklı yolları konusunda yardımcı oluyor."

"Max geri bildirimlerde çok sağlam. Checo'da beğendiği ve beğenmediği şeyleri belirtme konusunda çok benzer. Ama Jake olaylara farklı bir bakış açısı getirebilir."

"O 'ben böyle hissediyorum' diyor. Bu da olaylara başka bir şekilde bakmanızı sağlıyor."

"Yani otomobile binen her pilot bizim için farklı şeyler öğrenme fırsatıdır. Jake de bu sürece katkı sağlıyor." cevabını verdi.

World champion Jake Dennis, Andretti Autosport celebrates

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

World champion Jake Dennis, Andretti Autosport celebrates

Monaghan, Dennis'in beş yıl aradan sonra gerçek bir otomobilin koltuğuna oturmasının simülasyon korelasyonu açısından faydalı olacağı kanısında.

"İstediğimiz kadar simülasyon çalışması yapalım. Ancak simülatör bir F3 otomobilini temsil ediyorsa ve biz bunlardan birini çalıştırabiliyorsak. O zaman simülasyon korelasyonumuz en iyisi olmayabilir."

"Dolayısıyla bu süreçte yapılacak her türlü iyileştirme olumlu karşılanacaktır. Çünkü şu anda yaptığımız işin temelini bu oluşturmakta."

Monaghan, gündüz yapılan ilk antrenman seansının sıralama turları ve yarıştan daha sıcak koşullarda gerçekleştiği için yarış pilotlarının çok fazla bir şey kaçırmayacağı kanısında.

"Testi bu kadar ileriye öteledik çünkü sezonun nasıl sonuçlanacağını tam olarak bilmiyorduk. Bu yüzden yarış pilotları için fırsatları en üst düzeye çıkarmaya çalıştık. Şimdi ise, bu iki genci piste sürebiliriz."

"İlk antrenman seansının saatine bakarsanız, pist ve ortam sıcaklıkları sıralama ve yarışı temsil etmediğini görürsünüz."

"Bu haliyle bir saatlik pist süresi kaçıracaklar ama yarış hazırlıkları için ikinci antrenman seansı birince seansa göre daha faydalı geçiyor." dedi.

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