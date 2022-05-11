Red Bull, gelişim bütçesinin %75'ini zaten harcadı mı?

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Sezon boyunca getirilen güncellemelerin değerleri hakkında konuşmak için belli sayılara ihtiyaç var. Haas takım patronu Gunther Steiner, her zaman çok açık ve samimi olmasıyla biliniyor ve güncelleme için ayrılan bütçe için verdiği sayı 10 milyon dolardı. Bu, en iyi takımların 2022 sezonunda, araçlarını geliştirmek adına yatırım yapabilecekleri bütçeyi işaret ediyor.

Takımlar 140 milyon dolarlık bir bütçeye sahipler ve buna oranladığımızda epey düşük kalsa da da takımlar için çok değerli bir miktar.

Bu konuda belirli bir sınır yok ve takımlar arasında farklılık gösterebilir ya da değer değişebilir ancak bazıları bunun geçilemeyeceğine inanıyorlar.

Miami GP sonrası konuşan Mattia Binotto, Red Bull'un güncellemeler için yaptığı harcamaların bu şekilde devam edeceğini söylemişti.

Binotto, "Her zaman araçların gerçek rekabet seviyesini değerlendirmek için beş yarış beklememiz gerektiğini söyledim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Şimdi beş GP geride kaldı ve iki şampiyonada da lideriz. Bu açıdan hayal kırıklığı yaşamamalıyız fakat Red Bull'un güncellemeler getirerek geliştiği de doğru.

"Son iki yarışa bakarsak, bizden 0.2 saniye kadar daha hızlıydılar."

"Şu anda bu tempoyu korumak için gelişim yapmamız ve güncellemeler getirmemiz gerektiği şüphesiz."

"Umarım bir noktada Red Bull gelişim yapmayı durdurur çünkü bir bütçe kısıtlaması var. Aksi takdirde bunu nasıl yaptıklarını anlamayacağım."

"Her yarışta güncelleme getirecek kadar para harcama imkanımız yok. Bu çok basit." demişti.

Bir bakıma Binotto, Red Bull'un şimdiye kadar güncellemelere büyük paralar yatırdığını ve ellerinde para kalmadığını düşünüyor. Diğer tarafta Ferrari için ayın şey geçerli değil.

Takımlar birbirlerini takip edip, neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar ve Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Red Bull'un ilk beş yarışın ardından zaten bahsedilen 10 milyon doların %75'ini harcadığını söylüyorlar.

Mercedes için de durum aynı görünüyor ve bundan ötürü Barselona'ya getirilecek güncelleme paketi, son önemli güncelleme olabilir.

Diğer tarafta Ferrari şimdiye kadar Sakhir'e getirilenle neredeyse aynı F1-75'i kullanıyor. Bu yüzden de Red Bull ile olan gelişim mücadelesinde, daha fazla manevra alanına sahipler.

Tabii ki daha fazla para, daha fazla performans anlamına gelmiyor. Getirilen tüm yeni parçaların çalışması gerekiyor çünkü bütçe sınırı altında paranızı çöpe atamazsınız.