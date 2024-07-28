Red Bull gece çalışma yasağına uymayarak Verstappen'in motorunda hangi değişiklikleri yaptı?

Güvenilir bir Hollandalı kaynak, Spa'da Max Verstappen'in RB20'sine yeni bir motor takan Red Bull'un motoru, antrenmanlarda kullanılmak üzere eski bir güç ünitesiyle değiştirdiğini ve yeni motoru Cuma gecesi yeniden taktığını iddia ediyor.

Red Bull'un Cuma gecesi, gece çalışma yasağını ihlal etmesi ve Verstappen'in RB20'si üzerinde çalışırken görülmesi nedeniyle Cumartesi sabahı Verstappen'in motoru hakkında pek çok spekülasyon yapıldı.

Sky Sports’tan Ted Kravitz, Red Bull’un stratejik bir motor değişikliği yapıp yapmadığını düşünerek Spa'da grid cezası alıp, Zandvoort'ta yeni motoru çalıştırma niyetinde olabileceklerini belirtti.

“Daha taze bir motorun ömrünü Zandvoort gibi Max’in gerçekten kazanmak istediği bir yarış için mi istiyorlar, yoksa Monza için mi?”

“Zandvoort veya Monza yarışları için beş numaralı motoru kullanmayı tercih edip bu etkinliğin geri kalanı için dört numaralı motoru kullanmayı tercih ederler mi?” dedi.

Bu, Red Bull takım patronu Christian Horner tarafından reddedildi ve Horner, yeni motoru araçta “bıraktıklarını” söyledi.

Ancak sıralama turlarında saniyenin neredeyse onda altısı kadar bir farkla en hızlı isim olan Max Verstappen'in Cuma günü gece geç saatlere kadar çalışarak “iyi bir iş” çıkardıkları için ekibine teşekkür etmesinin ardından De Telegraaf, Red Bull'un yeni motoru eski bir motorla değiştirdiğini ancak yeni motoru araca geri koyduğunu iddia etti. Hollandalı yayın organına göre Red Bull, Cuma günü Verstappen'in RB20'sine yeni bir motor taktı ancak günün ilerleyen saatlerinde kendi havuzundaki eski bir motoru araca yerleştirdi.

Ancak eski motorla ilgili “bazı sorunlar” yaşandığı ve Red Bull'un yeni motoru yeniden takmasının ardından Verstappen'in ekibinin gece çalışma yasağını ihlal ettiği bildirildi.

Verstappen'in 10 sıra cezası onu gridde 11. sıraya düşürdü ve üç Dünya Şampiyonu bunun hasarı en aşağıda tutmaya çalışacakları bir yarış olacağını kabul etti.

Stratejisi hakkında konuşan Verstappen “Birinci turu atlatmak ve oradan devam etmek…”

“Diğer araçlardan biraz farklı bir lastik stratejimiz var, bu yüzden yarışta bunun nasıl gelişeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.”

“Ne yapabileceğimizi göreceğiz. Yani, arkalardan tırmanma konusunda burada son iki yıldır olduğum kadar kendime güvenmiyorum. Bunu hala daha çok hasarı azaltma yarışı olarak görüyorum. Durum bu. Ama en azından başlangıç pozisyonu açısından yapabileceğimizin en iyisi buydu.” Dedi.

Red Bull son dönemdeki en yakın rakipleri McLaren'ın dördüncü ve beşinci sırada yer almasıyla küçük bir avantaj elde etti.

Ancak Verstappen, McLarenların, önlerindeki Charles Leclerc, Sergio Perez ve Lewis Hamilton'ı hızla geride bırakacak hıza sahip olduklarını düşünüyor.

“Uzun turlamalarda tempolarına baktığımızda, inanılmaz derecede güçlüler. Orada çok rahat görünüyorlar. Elbette biraz daha geriden başlıyorlar ama bence o kadar hızlılar ki ön taraf için, liderlik için oldukça hızlı bir şekilde mücadele edecekler.”

“Elbette bu biraz da benim birinci turu nasıl geçeceğime bağlı. Ancak bu yarış temposunu yakalayabilirsek şimdiden mutlu olurum. Biraz daha geriden başlamak ve farklı lastiklerle yarışmak nasıl olacak bilmiyorum.

“Çevremizdeki çoğu takımın iki sert lastiği var, bizim yok. Elbette şu an için bunun daha iyi olup olmadığını bilmiyorum ama öğreneceğiz.” dedi.