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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Gasly'nin gelecekte takıma dönüşüne açık

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Red Bull, Gasly'nin gelecekte takıma dönüşüne açık
Ekleyen:
, Editör
27 Kas 2019 10:06

Red Bull takım patronu Christian Horner, gelecekte Pierre Gasly'nın takıma geri dönebileceğini söyledi.

Pierre Gasly, Toro Rosso'daki güçlü performansı sonrası Red Bull'a katılmıştı ancak bu yılki ilk yarışlarda beklentilerin altında kalınca Toro Rosso'ya geri gönderildi.

Ancak Fransız pilot burada çok güçlü bir performans sergiledi ve Brezilya'da ikinci olarak kariyerinin ilk F1 podyumunu yakaladı.

Red Bull gelecek yıl yıl Alex Albon ve Max Verstappen'in gelecek yıl takımda kalacağını açıklamıştı.

Ancak Horner, Gasly'nin bu performansı koruması halinde gelecekte takımda kalacağını söylemişti.

Horner, "Pierre'in 2020 için yeni bir sözleşmesi var ve bu yüzden tekrar Red Bull'da yarışmak için kendisini gösterme şansı var."

"Bu kararı almak zorundaydık çünkü fark giderek daha büyüyordu. Sadece vücut diline bakmanız yeterliydi, omuzları giderek düşüyordu. Kendine olan güvenini kazanması için harekete geçmek zorundaydık." dedi.

Öte yandan Horner, Verstappen'in takım arkadaşı olmasının kendisini olumsuz etkileyen faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

"Max ve Lewis muhtemelen gridde olması en zor takım arkadaşları. Griddeki sürücülerin onlara karşı yarışması gerçekten zor."

Helmut Marko da Gasly kararının doğruluğunu işaret etti.

“Şimdi tekrar eski Pierre'i görüyoruz. Biz, Red Bull olarak her zaman ona inandık. Onu Red Bull Racing'de tutmuş olsaydık, eski haline dönemeyebilirdi."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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