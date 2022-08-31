Red Bull, Gasly'i "iyi miktarda para" verilirse serbest bırakabilir

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Birçok takım gelecek sezonki sürücü kadrolarını henüz açıklamadı ve hemen hemen herkes Alpine'in kararını bekliyor gibi görünüyor.

Fernando Alonso'nun Aston Martin ile sözleşme imzalamasıyla birlikte Oscar Piastri'nin Alpine geçmesi bekleniyordu ancak bunu yapmayı reddetmesi ve McLaren ile anlaşması, Fransız üreticiyi çok tuhaf bir durum içerisine düşürdü.

Alpine, Piastri ile anlaşması olduğundan oldukça emin ancak hem McLaren hem de Piastri tarafı bu iddiaları reddediyor. Bu durumda Oscar'da kimin daha fazla hakkı olduğu, Pazartesi günü Cenevre'de toplanan FIA Sözleşme Tanınması Kurulu tarafından verilecek.

Ancak görünüşe bakılırsa Piastri'nin Alpine'de yarışma ihtimali artık neredeyse hiç yok. Bu açıdan alternatiflere bakan takım, Red Bull'dan Pierre Gasly'ye büyük ilgi göstermekte.

Auto Motor und Sport muhabiri Michael Schmidt'in haberine göre Helmut Marko, Alpine'in Gasly için iyi miktarda cüret ödemeyi kabul etmesi halinde, Fransız sürücünün takımdan ayrılmasını engellemeyeceğini yazdı.

Ne kadarlık bir ücretten bahsedildiği bilinmiyor ancak Fransız sürücünün anlaşması 2023 sonunda her halükarda sona erecek. Bu açıdan çok yüksek ücretler istemesi de pek mantıklı olmayabilir.

Alpine'in aday listesinde Daniel Riccairdo ve Mick Schumacher de var. Takımla 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Esteban Ocon, uzun süredir dost olduğu için Mick'le takım arkadaşı olmak istiyor ancak kararın kendisine ait olmadığının da farkında.

Ricciardo'nun ise artıları olduğu kadar eksileri de var. Son zamanlarda iyi performans sergileyemedi ve Renault'dan McLaren'a geçişi de pek dostane olmadı.

Mick'in bu yılki inişli çıkışlı performansı da göz önüne alındığında, en öne çıkan seçenek Gasly gibi görünüyor. Tek sorun ise çocukluk arkadaşlarıOcon ve Gasly'nin arasının uzun süredir çok iyi olmaması.

Schmidt'e göre Riccardo'nun 2023 için iyi bir takıma geçme şansı pek yok. Aynı şey Haas'la kontrat yenilemediği takdirde Mick Schumacher için de geçerli.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Erik Junius