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Formula 1 İspanya GP

Red Bull, Gasly kararına itiraz etmeye hazırlanıyor

Monako'da Gasly'ye verilen cezaların iptal edilip podyumunun iade edilmesinin ardından Mekies, karara resmi olarak itiraz etmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Erik Junius

Monako GP'sindeki pit alanı hız ihlali ölçümlerinde 77 santimetrelik bir sensör hatası yapıldığının ortaya çıkması ve Alpine pilotu Pierre Gasly'nin cezalarının iptal edilmesi, Barselona hafta sonuna bile damga vurdu. 

Bu iptal kararıyla Pierre Gasly, üçüncülüğe yükselerek podyumun son basamağını elde etmişti. Böylelikle Hadjar, 4. sıraya geriledi ve podyumunu kaybetti.

Olayların ardından Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, sporun geleceği adına bu durumu resmi olarak temyize götüreceklerini açıkladı: "Henüz resmi itiraz dilekçemizi sunmadık, bunun için biraz daha vaktimiz var.” 

“Ancak biz bu olayın sporun iyiliği adına bir 'prensip meselesi' olduğunu düşünüyoruz.” 

Laurent Mekies, Red Bull Takım Patronu

Laurent Mekies, Red Bull Takım Patronu

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Yarış içinde verilen ve normalde itiraz edilemeyen cezaların sonradan nasıl ele alınacağı ve yarış sonucunun netliği konusunda sporda tam bir şeffaflık sağlanmalı."

"Hiçbir ölçüm sistemi mükemmel değildir; hızı ölçmenin tek bir kusursuz yolu yoktur. Ancak çok uzun yıllardır aynı ölçüm sistemiyle çalışıyoruz; cuma günü de önceki yıllarda da sistem aynıydı ve hepimiz buna adapte olduk.” 

“Pistteki 17-18 araç kurallara uymayı başardı. Bu yüzden spor olarak yeterince sağlam bir yaklaşıma sahip olduğumuzdan tereddüt etmemeliyiz ki gelecekte taraftarlar ve takımlar için her şey net olsun."

Öte yandan durum diğer takımlar için daha da karmaşık bir hal aldı. Gasly cezasını yarış bittikten sonra aldığı için zamanına eklenmişti ancak Oscar Piastri ve George Russell cezalarını yarış içinde pit stopta çektikleri için kurallara göre bu cezaları geri almanın bir formülü bulunmuyor. 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Piastri bu ceza olmasa yarışı üçüncü bitirebilecekken, Mercedes patronu Toto Wolff da cezalar yüzünden 12. sıraya gerileyen ve podyum mücadelesinden düşen Russell'ın durumu için takımın avukatlarıyla görüştüğünü doğrulamıştı. 

Takımların resmi bir itiraz başlatmak için 16 Haziran Salı tarihine kadar vakti bulunuyor.

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