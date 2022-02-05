Red Bull: "Gasly güvenini tekrar kazandı ve büyük bir takımda yarışmaya hazır"

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Red Bull, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası takıma iki genç isim yani Alex Albon ve Pierre Gasly'i getirse de, iki pilot da bekleneni veremedi.

Bunun üzerine geçen yılın başında Sergio Perez'le anlaşıldı ve takım, sezon sonunda pilolar şampiyonluğunu kazandı.

Fakat Gasly, AlphaTauri'de üst düzey bir performans sergiliyor ve Albon da yeni sezonda Williams'la seriye dönecek.

Jack Threlfall Show'da konuşan Jonathan Wheatley, her iki pilottan da övgüyle bahsetti fakat Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olmanın zorluğunu dile getirdi.

Wheatley, "Son yıllarda takıma diğer tüm takımlardan daha fazla genç pilot getirdik. Bu açıdan genç sürücülere, kariyerlerinin başlangıcında kendilerine yardımcı olacak bir platform hazırladık."

"Geçen yıl sadece pilotlar şampiyonasını değil, her iki şampiyonayı da kazanmak istedik. Bunun için her iki sürücünün de mücadelede olmasına ihtiyacınız var."

“Fakat aynı zamanda sorunları olan genç bir sürücüyü desteklemeyi öğrendik ve hem Alex'ten hem de Pierre'den çok şey öğrendik. Daha küçük bir takıma dönen Pierre, burada güvenini yeniden kazandı. Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya bir kez daha hazır olduğuna inanıyorum."

"Alex harika bir genç adam ve harika bir pilot. Harika bir hızı var. Ancak tıpkı Pierre gibi onun için de Max Verstappen ile aynı takımda yarışmak çok zordu."

"AlphaTauri'den, Max gibi bir sürücüyle takım arkadaşı olmaya geçiş çok büyük bir adım. Ancak Alex, duygularının kontrolü ele geçirmesine asla izin vermeyen, hedef odaklı bir adam. Takımda olduğu süreçte, psikolojik olarak ne kadar kararlı güçlü göstermiş oldu."

"Ancak takımlar şampiyonasını da kazanmak istiyoruz ve bunun için her iki sürücünün de mücadeleye katılmasına ihtiyacımız var."

"Sergio Perez bize bunu verdi çünkü o çok deneyimli bir sürücü. Onunla gerçekten farklı bir yaklaşım benimsedik."

"Geçmişte takıma Mark Webber gibi çok deneyimli bir sürücü getirdik. Bu bizi sadece daha güçlü yaptı çünkü ondan bir şeyler öğrendik. Aynı zamanda o da bizden bir şeyler öğrenebildi ve bu da onu daha iyi hale getirdi."

"Deneyimli sürücüler neye odaklanacaklarını bilirler. Onları neyin sizi daha hızlı yapacağını biliyorlar. Checo da bu konuda inanılmaz derecede iyi bir isim. Umarım bu sezon gerçek hızını gösterecek bir araca sahip olur." dedi.