Red Bull: "Galibiyet rekoru Verstappen için çok şey ifade ediyor"
Red Bull, dışarıdan soğukkanlı görünen Max Verstappen'in içten içe kırdığı rekorları umursadığını düşünmekte.
Son olarak Azerbaycan'da takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında ikinci olan Verstappen, o günden beri mağlubiyet yüzü görmedi ve arka arkaya 10 yarış kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
Geçen hafta Monza'da iki Ferrari'yi kendi evinde mağlup eden Verstappen'in arka arkaya 10. zaferi, uzun süredir Sebastian Vettel'in elinde bulunan "arka arkaya en çok galibiyet" rekorunun da kırılması anlamına gelmekte.
Her ne kadar Verstappen düzenli olarak başarılarının önemini küçümsese ve rekor peşinde koşmakla ilgilenmediğini belirtse de, takıma göre kendisi bu konularda dışarıdan göründüğüne göre çok daha duygusal.
Takım patronu Christian Horner, "Max'in yarıştan önce gergin olduğunu söyleyemem, ancak her zamankine göre çok daha fazla odaklandığını söyleyebilirim."
"Bu rekoru kırmanın onun için kesinlikle bir anlamı olduğunu görebiliyordunuz."
"Yarışı ilk iki sırada tamamlama ve Max'in 10 zaferle rekoru tek başına ele geçirmesi tek kelimeyle olağanüstü." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, receive a Champagne soaking after the race
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull danışmanı Helmut Marko da Verstappen'in yarıştan önce biraz gergin göründüğünü öne sürmekte.
Marko, "Max için bu galibiyet serisi çok şey ifade ediyor."
"Kişisel olarak benim için takımın 100. galibiyetine ulaşmak bundan çok daha özeldi ama galibiyet serisi de Max için harika."
"Max yarıştan önce bunu başarıp başaramayacağı konusunda biraz gergindi, onun için bu rekoru kırmak gerçekten önemliydi."
"Artık bu rekorun sahibi kendisi, dolayısıyla önümüzdeki yarışlarda daha rahat bir Max göreceğimizi düşünüyorum." dedi.
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