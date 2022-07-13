Red Bull, Fransa için yeni güncellemeler hazırlıyor
Auto Motor und Sport'a göre Red Bull, Fransa Grand Prix'si için yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor.
Silverstone ve Spielberg'de gerçekleştirilen çifte yarışları kazanan taraf Ferrari olurken, özellikle Avusturya'da İtalyan ekibin lastikleri çok daha iyi kullandığı görüldü.
Auto Motor und Sport'a göre Red Bull, durumu tersine çevirmek adına yeni parçalar hazırlıyor ve takım bunları Fransa Grand Prix'sine yetiştirmek adına zamana karşı yarışıyor.
Paul Ricard, yapı itibariyle Ferrari'nin avantajlı olduğu yüksek hızlı virajları içerisinde barındıran Silverstone ve Red Bull Ring'e benziyor.
Red Bull Ring'deki ana problem, denge eksikliği ve lastik aşınmasıydı. Fransa'da daha sert lastikler kullanılacak olsa da büyük bir farklılık olması beklenmiyor.
Bu açıdan Avusturyalı ekip, neler olduğunu anlamak ve yeni güncellemeleri buraya yetiştirmek için zamana karşı yarışıyor.
Güncelleme anlamında tam olarak ne gibi parçalar hazırlandığı bilinmiyor ancak temel olarak lastik kullanımını geliştirmek ve aracın ağırlığını azaltmak için çalıştıkları düşünülüyor.
Red Bull özellikle araç ağırlığını düşürmek adına sezon başından bu yana çok çalışıyordu fakat henüz istenilen seviyeye gelemediler.
Aracın yaklaşık 10 kg daha ağır olduğu ve bunun da hem lastik kullanımını hem de saf performansı olumsuz etkilediği düşünülüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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