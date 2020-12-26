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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Formula E ile ilgilenmiyor

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Red Bull, Formula E ile ilgilenmiyor
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Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz, Formula E ile ilgilenmediklerini belirtti.

Formula E, kurulduğu günden bu yana büyük üreticilerin ve sponsorların dikkatini çeken bir seri oldu. Yarışlar büyük şehirlerin caddelerinde yapılıyor ve bu yüzden şirketlere reklam anlamında epey cazip geliyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde Audi ve BMW gibi iki büyük üretici, Formula E'den çekilme kararı aldı.

Son yıllarda Red Bull'un adı sık sık Formula E ile anılıyor ve seriye geçebilecekleri konuşuluyor.

Böyle bir hamle yapılması halinde Red Bull'un kendi elektrikli güç ünitesini yapması gerekebilir.

Konu hakkında konuşan Helmut Marko, Red Bull'un Formula E'ye geçebileceği yönündeki iddialar hakkında şöyle demişti: "Bana göre Formula E, pazarlama anlamında çok iyi bir yer. Ama hıza bakarsanız kesinlikler motor sporları değil. Formula 1, bir motor sporları olarak tamamen farklı bir düzeyde."

Geçtiğimiz günlerde Avusturyalı medya kuruluşu, LAOLA1'le özel bir röportaj yapan Red Bull'un sahibi Mateschitz, Red Bull'un Formula E ile ilgilenip ilgilenmediği sorusuna, direkt olarak "Hayır." cevabını verdi.

Bu, Red Bull'un en azından kısa vadede Formula E'ye geçmeyeceği anlamına geliyor.

Şu anda seride Audi, BMW, Nissan, Jaguar, Porsche ve Mercedes gibi büyük üreticilerin yanı sıra, Venturi, Mahindra, Techeetah, NIO, Dragon ve Virgin gibi takımlar yer alıyor.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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