Red Bull-Ford, 2026 için "tamamen yeni" motor tedarikçisi statüsü alamayacak

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2026'da, Audi gibi yeni üreticileri spora çekmek isteyen Formula 1, yeni tedarikçiler için özel bir kural paketi hazırlamıştı.

Bu pakete göre yeni üreticilere, mevcut üreticilere kıyasla sahip olduğu dezavantajı azaltmak amacıyla daha fazla harcama ve daha fazla dyno süresi gibi avantajlar veriliyor.

Yeni tedarikçiler, bütçe sınırının geçerli olduğu alanlarda, bu yıl 10 milyon dolar, 2024'te 10 milyon dolar ve 2025'te 5 milyon dolar daha fazla harcama yapabiliyor. Ayrıca bu süre zarfında 15 milyon dolarlık bir ek sermaye harcama fırsatları da var.

Audi, spora sıfırdan girdiği için halihazırda "yeni üretici" statüsü almış durumda. Aynı şeyi Red Bull Powertrains de istiyordu ancak Honda ile olan bağları göz önüne alındığında, başta Ferrari olmak üzere bazı üreticiler, bu duruma karşı çıktı.

Red Bull patronu Christian Horner, her zaman Red Bull Powertrains'in Honda ile minimum bağlantıya sahip olduğunu ve Japon üreticiden tamamen ayrı bir kuruluş olduğunu söylüyordu.

2026 yönetmeliklerine bakıldığında, tedarikçilerin kısmen yeni kabul edilmesine yönelik bir hüküm olduğu görülüyor.

Burada, "Talep edilen belgelerin incelenmesinin ardından FIA, bir Güç ünitesi üreticisinin gerekli koşulları tam olarak karşılamadığını tespit ederse, FIA mutlak takdir yetkisine bağlı olarak Güç Ünitesi üreticisine kısmi yeni Güç Ünitesi Üreticisi statüsü verme hakkını saklı tutar."

"Kısmi yeni Güç Ünitesi üreticisi statüsü, teknik, sportif ve mali düzenlemeler tarafından yeni Güç Ünitesi üreticilerine tanınan ek hakların azaltılmasına yol açacaktır." deniliyor.

Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

FIA, mali kurallar kapsamındaki "yeni" statüsünü belirlerken üç kaleme odaklanmış durumda. Bunlar; Altyapı için %40, İçten Yanmalı Motor statüsü için %50 ve ERS statüsü için %10. Bir üretici, bu üç kalemin herhangi birinde deneyim sahibiyse, o zaman yeni üreticilerin sahip olduğu avantajlardan, belirlenen % uyarınca düşüş yaşıyor. Yani içten yanmalı motorla ilgili kriterlerde deneyim sahibiyse o zaman, yeni üreticilere sunulan avantajların %50'sini kaybediyor.

Üçüncü kaleme bakıldığında, yönetmelikler FIA'nın "Güç Ünitesi üreticisinin Formula 1 ERS sistemlerindeki önceki deneyimini ve yakın zamanda önemli fikri mülkiyete sahip olma potansiyelini" dikkate alacağını belirtiyor.

Red Bull Powertrains'in halihazırda mevcut Honda motoru için batarya paketleri monte etmesi ve bu nedenle teknoloji hakkında önceden bilgi sahibi olması göz önüne alındığında, tamamen yeni üretici olma ihtimali bulunmuyor.

Bu, yeni üretici statüsünde %10'luk bir kayıp olacağı anlamına geliyor. Bundan ötürü Red Bull, Audi'nin elde edeceği bütçe sınırı ve sermaye harcamasına ilişkin avantajların %90'ından faydalanabilecek.

Red Bull bundan ötürü, Audi ile kıyaslandığında hem 2023 hem de 2024'te 1 milyon dolar, 2025'te ise 500 bin dolar daha az harcama yapacak. Buna ek olarak, bu süre zarfında [Yine Audi baz alındığında] 1,5 milyon dolar daha az sermaye harcaması yapabilecek.

Bu üç kategori, dyno süresi gibi konularla alakalı sportif ve teknik düzenlemeler için de ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Bu taraftaki dağılım %20 altyapı, %50 İçten Yanmalı Motor ve %30 ERS şeklinde yapıldı. Ancak bu kısımda, bir üreticinin tamamen yeni tedarikçi haklarına sahip olabilmesi için yalnızca %50'lik bir dilime ihtiyacı var ve ERS tarafındaki soruna rağmen Red Bull %70'ye ulaşıyor. Bu sayede -bu alanda- yeni tedarikçi statüsü alabiliyorlar.