Red Bull, fikri mülkiyet transferi olup olmadığını inceliyor

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Aston Martin'in güncelleme yapılan AMR22 aracı, Red Bull'un RB18'ine benzeyen ve "yeşil Red Bull" olarak adlandırılmasına neden olan bir dizi yeni parça ile Barselona'da piste çıktı.

FIA, Aston Martin'in tasarım metotlarını incelediğini doğruladı ve yapım sürecinin kurallara uyduğunu açıkladı. Red Bull, FIA'nın cevabını "ilgi ile" takip ettiğini ancak takımlar arasında fikri mülkiyet transferinin "ciddi bir endişe" yaratacağını söyledi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bazı Red Bull çalışanlarının son aylarda Aston Martin'e geçmesinin ardından bu kadar benzer bir tasarımın ortaya çıkmasının "tesadüf olmadığını" açıkladı.

Takımın teknik direktörü Pierre Wache, Aston Martin ile böyle benzerlikler olmasına "şaşırdığını" ancak FIA'nın kontrollerinin ardından, şu anda Red Bull'dan herhangi bir fikri mülkiyet transferinin olmadığına emin olmakla uğraştıklarını söyledi.

Wache, "Bizim için asıl şey, yapılanın kurallara uygun olduğundan emin olmak."

"FIA kontrol etti ve öyleymiş gibi görünüyor. Bizim tarafımızda herhangi bir fikri mülkiyet transferinin olmadığını kontrol ediyoruz. Takım için asıl varlık budur. Buna emin olmak istiyoruz ve şu anda bunu inceliyoruz."

"Mühendislik açısından, bir takımın bizi kopyalaması tatmin edici. Bu, konseptimizin kötü olmadığı anlamına geliyor." dedi.

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Motorsport Images

Aston Martin teknik şefi Andrew Green, Red Bull'un suçlamaları karşısında "hayal kırıklığına uğradığını" ve bunların "gerçeklikten uzak" olduğunu söyledi ancak Wache, takımının bu konuyu gereğinden fazla büyüttüğünü düşünmüyor.

Wache, "Sadece kendimizi koruduğumuzdan emin olmak istiyoruz ve bütçe sınırlaması altında asıl olan fikri mülkiyettir. Paramızı harcama şeklimizin ve varlıklarımızın güvende olduğuna emin olmak istiyoruz." dedi.

Wache, herhangi bir fikri mülkiyet transferi olup olmadığını "Sadece Aston Martin değil, başka bir takımın başına gelmemesi" için incelediklerini ve bu araştırmanın bir "önlem" olduğunu da sözlerine ekledi.

Wache, "FIA'nın cevabı net."

"Aracın kendisi ve yapımı yasal görünüyor. Biz de, kendi tarafımızda bir şey bulana kadar bu anlamda daha fazla aksiyon almayacağız." dedi.

Red Bull'dan birkaç tasarımcı son aylarda Aston Martin'e geçmişti. Red Bull'un eski aerodinami şefi Dan Fallows da Nisan ayının başında Aston Martin'in teknik direktörü olarak çalışmaya başladı.

Wache, "insanların kafasını" ve takımlar arasında taşıdıkları fikir ve metotları kontrol etmenin imkansız olduğunu kabul etti ancak fikri mülkiyet transferinin çok daha ciddi olduğunu söyledi.

Wache, "Bir futbol takımı gibi, bu işin futbolcuları da mühendisler."

"Biz bunun peşinde değiliz, daha çok sistemde bazı elektronik dosya sızıntıları olup olmadığına bakıyoruz. İnsanların yaptıklarını ya da bildiklerini aktarıp aktarmayacaklarını kontrol edemeyiz."

"Öğrendiğiniz bir şeyi unutamazsınız. Biz bunun peşinde değiliz." dedi.