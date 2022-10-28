Red Bull: "FIA'nın verdiği ceza hem acımasız hem de çok ağır"

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FIA, cuma günü yapığı açıklama ile 145 milyon dolarlık 2021 bütçe sınırını aşan Red Bull ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Red Bull 1,8 milyon pound olduğu tespit edilen ihlal için 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve önümüzdeki 12 ay için aerodinamik test miktarı %10 azaltıldı.

FIA raporunda Red Bull'un iyi niyetine dikkat çekilirken, kuralları yanlış yorumladıkları ve sonunda ihlal yaptıkları bir dizi alan listelendi.

Horner konuyu açıklamak üzere cuma günü Meksika'da bir basın toplantısı düzenledi ve Red Bull'un bütçe sınırını nasıl aştığına açıklık getirdi.

Horner, Red Bull'a verilen cezada rakip takımların yaptığı lobi çalışmasının büyük rol oynadığına vurgu yaptı.

Horner 7 milyon dolarlık cezayı "muazzam bir miktar" olarak nitelendirirken, gelecek yıl için aerodinamik test ve geliştirme yasağının "en acımasız" kısım olduğunu belirtti.

Horner, "İnsanlar verilen cezanın önemsiz bir miktar olduğunu söylüyor."

"Fakat bunun gerçekten çok büyük bir miktar olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu ceza, 0.250 ile 0.5 saniye arasında bir tur zamanına tekabül ediyor."

"Bu, 12 aylık bir süre için geçerli olacak ve şu andan itibaren gelecek yılın aracı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacak."

"Bu %10'a ek olarak, takımlar şampiyonluğunu kazandığımız için ikinci ve üçüncüye kıyasla %5'lik bir dezavantaj ya da handikapımız olacak, haliyle kendi kendimizi kurban ediyor olacağız."

"Uygulanan %10'luk oran, gelecek yıl pistteki performansımızı etkileyecek." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

FIA'nın son dönemde uygulamaya koyduğu aero handikap sistemi uyarınca gelecek yıl -eğer şampiyona pozisyonları değişmezse- Ferrari %75, Mercedes ise %80'lik bir rüzgar tüneli kullanım süresine sahip olacak. Red Bull ise cezanın ve şampiyonluğun ardından sadece %63'lük bir hakkı elinde tutacak.

Horner, 12 aylık süreyle geçerli olacak bu yaptırımın, hem 2023 hem de 2024 aracını etkileyeceğini söylerken, rakip takımların lobi çalışmasına vurgu yaptı.

Horner, "Bu doğrudan rakiplerimize avantaj sağlıyor, tam da bu yüzden acımasız bir ceza için bu kadar bastırıyorlardı."

"Sahip olduğumuz bu az sürede, son derece sıkı çalışmamız ve zamanımızı olabildiğince verimli kullanmamız gerekiyor. Bir bakıma rüzgar tünelimizde yapmayı seçtiğimiz çalışmalarda verimli olmamız gerekecek."

"Takıma ve takımımızın yapabileceklerine olan güvenim tam. Bence bunu defalarca gösterdik."

"FIA'nın alabileceği başka sportif cezalar da vardı. Ancak bu ceza için rakiplerimiz tarafından yoğun bir lobi faaliyeti yapıldı çünkü bunun bizi sert şekilde etkileyeceğini biliyorlardı."

"Eminim rakiplerimiz cezayı yeterli bulamayacaklar. Ancak tüm rüzgar tünelimiz yakılsa bile yeterli bulmayacaklardı." dedi.