Red Bull: "FIA'nın verdiği ceza hem acımasız hem de çok ağır"

FIA, cuma günü yapığı açıklama ile 145 milyon dolarlık 2021 bütçe sınırını aşan Red Bull ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Red Bull 1,8 milyon pound olduğu tespit edilen ihlal için 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve önümüzdeki 12 ay için aerodinamik test miktarı %10 azaltıldı.

FIA raporunda Red Bull'un iyi niyetine dikkat çekilirken, kuralları yanlış yorumladıkları ve sonunda ihlal yaptıkları bir dizi alan listelendi.

Horner konuyu açıklamak üzere cuma günü Meksika'da bir basın toplantısı düzenledi ve Red Bull'un bütçe sınırını nasıl aştığına açıklık getirdi.

Horner, Red Bull'a verilen cezada rakip takımların yaptığı lobi çalışmasının büyük rol oynadığına vurgu yaptı.

Horner 7 milyon dolarlık cezayı "muazzam bir miktar" olarak nitelendirirken, gelecek yıl için aerodinamik test ve geliştirme yasağının "en acımasız" kısım olduğunu belirtti.

Horner, "İnsanlar verilen cezanın önemsiz bir miktar olduğunu söylüyor."

"Fakat bunun gerçekten çok büyük bir miktar olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu ceza, 0.250 ile 0.5 saniye arasında bir tur zamanına tekabül ediyor."

"Bu, 12 aylık bir süre için geçerli olacak ve şu andan itibaren gelecek yılın aracı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacak."

"Bu %10'a ek olarak, takımlar şampiyonluğunu kazandığımız için ikinci ve üçüncüye kıyasla %5'lik bir dezavantaj ya da handikapımız olacak, haliyle kendi kendimizi kurban ediyor olacağız."

"Uygulanan %10'luk oran, gelecek yıl pistteki performansımızı etkileyecek." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images