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Formula 1 Amerika GP

Red Bull, FIA'nın "mini-DRS" açıklamasının önlerdeki rekabeti etkilediğine inanıyor

Red Bull arka kanatlardaki yuva boşlukları gibi küçük ayrıntıların “fark yarattığını” iddia ederken, McLaren bunun “fark edilebilir” olmadığını söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Red Bull, FIA'nın arka kanattaki yuva boşluğu ile ilgili açıklamasının, Formula 1'in ön tarafındaki mücadeleyi etkilediğini düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde FIA tüm takımlara bir not göndererek düzlük hızını artırmak için yuva boşluklarının açılmasına yardımcı olan bazı arka kanat esnemelerinden rahatsız olduğunu belirtti.

Bu arka kanat, statik yük testini geçti ancak FIA, bunun esnekliğin sınırlarını çok zorladığını düşündüğünü ifade etti ve McLaren, kanadı değiştirmeyi kabul etti.

McLaren, geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde esnemeyi azaltmak için arka kanadında küçük değişiklikler yapmak zorunda kalan birkaç takımdan biriydi ve bu durum, takımın önceki yarışlara kıyasla daha zorlu bir mücadele verdiği bir döneme denk geldi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, FIA'nın arka kanatlarla ilgili hamlesinin, rekabetçi tabloyu etkileyebilecek bir şey olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda şunları söyledi: “Küçük ayrıntılar fark yaratır, özellikle de araçlar birbirine bu kadar yaklaşmışken.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Andreas Beil

“Her şey marjinal kazanımlarla ilgili. Formula 1'de her şey bundan ibaret. Dolayısıyla evet, FIA’nın açıklamasının kaçınılmaz olarak bir fark yaratacağını düşünüyorum. Bunun ne kadar önemli olduğu pistten piste değişecektir.”

Ancak, McLaren takım patronu Andrea Stella, birçok takımın değişiklik yapmak zorunda kaldığını düşündüğü için yapılan değişikliklerin önemli bir fark yaratacağı konusunda şüpheli.

Stella, “Arka kanatlarda ayarlamalar yapması gereken sadece birkaç takım olduğunu düşünmüyorum.”

“Arka kanadımız Bakü'den sonra, yaptığımız bazı konuşmaların ardından ve FIA'nın ne görmek istediğine dair bazı referanslar sunmasıyla ayarlandı.”

“Ancak bu, araç performansı açısından gerçekten önemsiz bir unsur. Performansın bir etkinlikten diğerine değişmesiyle hiçbir ilgisi yok.”

“Gördüğümüz performansın hiçbiri, daha iyi ya da daha kötü olması, bununla ilişkilendirilmemelidir. Ve bence bu sadece McLaren için değil, arka kanadın davranışını ayarlaması istenmiş olabilecek herhangi bir takım için de geçerli." diye açıkladı.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren, ilk olarak “mini DRS” kanadını değiştirmesi tavsiye edildiğinde, başka takımlarda da yuva boşluğu açıklıklarının suistimal edildiğini düşündüğü için FIA'dan araştırmalarını genişletmesini istemişti.

Stella, FIA'nın en son notunun diğer takımları tasarımlarını gözden geçirmeye sevk edeceğine inanıyor, ancak bunun onları yavaşlatmada bir etkisi olacağını düşünmüyor.

Stella, “Kesinlikle, yuva boşluğunu açan başka takımlar da vardı.”

“Benim beklentim, bu takımların da bizimle aynı taleplere maruz kalacakları yönünde.”

"Mühendislik bakış açısıyla baktığımda, yuva boşluğunu biraz bile açıyorlarsa ve daha sonra bunun azaltılması isteniyorsa performans anlamında bunun hiç etkisi olmayacağını düşünüyorum."

“Bir F1 aracının performansını belirleyen şey bu değildir, en azından bir etkinlikten diğerine fark edilebilir ya da ölçülebilir bir düzeyde değildir.” diye ekledi.

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