Red Bull, FIA'nın kararı sonrası kendi DAS sistemini kullanmaya hazırlanıyor!

Red Bull, dün Mercedes'in bu yıl kullanmaya başladığı DAS sistemini protesto etti ve bu sistemin yasallığını resmen sorguladı.

FIA'nın daha önce sistemin yasal olduğuna dair yapmış olduğu açıklamayı Avusturya GP hakemleri de veriler doğrultusunda onayladılar.

Hakemler yapılan görüşmelerin ardından DAS'ın geleneksel bir tasarım olmasa bile direksiyon sisteminin bir parçası olduğunu, bu yüzden süspansiyon sisteminin bir parçası olarak görülemeyeceğini belirttiler.

Bu kararla birlikte Mercedes, yasal olarak hafta sonunun kalanında DAS sistemini kullanabilecek.

Alman Auto Motor und Sport'a göre Red Bull, zaten kendi DAS sistemini geliştirdi ve bu konuda daha fazla detay için FIA'nın kararını bekledi.

FIA'nın DAS'ı onaylamasıyla birlikte Red Bull da kendi DAS sistemini kullanma onayı almış oldu.

Habere göre Red Bull, FIA'nın bu kararı sonrası yeni DAS sistemini gelecek hafta Red Bull Ring'deki ikinci yarışta kullanmayı planlıyor.

FIA, 2021 için DAS'ı yasaklayacağını açıklamıştı.