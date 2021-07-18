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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

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Red Bull, Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen'le temas yaşayan Lewis Hamilton'a daha fazla yaptırım uygulanması konusunda FIA'dan talepte bulunmayı reddetmiyor.

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

Hamilton ve Verstappen, Silverstone'daki yarışın ilk turunda liderlik için savaşıyorlardı.

Hamilton, Copse virajında Verstappen'in iç tarafından bir atak yaptı. Hollandalı sürücü yerini korumaya çalışsa da Hamilton'ın sol ön lastiğinin, Verstappen'in sağ arka lastiğine çarpması sonucunda ikili kaza yaptı ve Red Bull pilotu yüksek hızda bariyerlere çarptı.

Bu kazada 51G yiyen Verstappen, hemen hastaneye kaldırıldı ve Hollandalı sürücünün kontrolleri hâlâ devam ediyor.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, Verstappen'in kendine yer bırakmadığı konusunda ısrarcıydı.

FIA ise, bu kazada Hamilton'ı suçlu buldu ve şu açıklamalarda bulundu: ''33 numaralı araç virajı dönerken, 44 numaralı araç temastan kaçınmaya çalışmadı ve 44 numaralı aracın sol önü, 33 numaralı aracın sağ arkasına temas etti. 44 numaralı aracın çoğunlukla hatalı olduğuna karar verildi.''

Hamilton, bu kazanın ardından 10 saniye ceza almasına rağmen kendi ülkesindeki yarışı birinci sırada tamamladı.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da bu cezanın yeterli olmadığını düşündüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ''Bunu normal sportif kurallar altında yapamazsınız. Bu durumda alınması gereken en ağır cezanın ne olması gerektiğini bilmiyorum ancak bu çok tehlikeli ve umursamaz bir davranıştı. Bence bu bir men cezası veya başka bir şeyle cezalandırılmalı.''

Yarıştan sonra konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın konuyu daha ileri götürmeme konusundaki seçeneklerini değerlendireceğini fakat gösterecekleri herhangi bir çabanın başarılı olacağına şüphe duyduğunu söyledi.

''Sahip olduğumuz haklar var ancak ne yazık ki sonucun [değişeceğini düşünmüyorum]. Hakemler verdikleri kararda kalacaklar gibi duruyor.''

''İşleri öteye taşımak anlamsız olacaktır ancak bakacağız. Kısa zamanda bunun üzerinde konuşacağız.''

FIA kurallarına göre, Red Bull'un resmî bir işlem talep etmesi için pek fazla yol yok. Hamilton'a verilen 10 saniyelik ceza gibi yarış cezalarında temyize gidilemez ve bu nedenle Red Bull, bu duruma itiraz edemez.

Red Bull'un, şikayet edilecek bir şey olduğunu kanıtlayabilmek için olayla ilgili yeni faktör bulması gerekebilir ancak takım, FIA'nın konuyu daha derinlemesine araştırmasını talep edebilir.

Horner, Hollandalı sürücüsünün geçirdiği kazanın ardından yorgun ve sarsılmış olduğunu da ekledi.

''Tüm önlem için yapılan kontrollerden geçti. Şu anda bilincini koruyor ancak yorgun ve sarsılmış durumda.''

''Bu onun kariyerinin en büyük kazasıydı ve bu 51 G kuvvetini içeren bir kazaydı. Kaza daha kötü olmadığı ve Max'In araçtan yürüyerek çıkmasından dolayı minnettarım çünkü bu çok, çok büyük bir kazaydı.''

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