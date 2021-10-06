FIA, Red Bull'un Mercedes güç ünitesi şikayetini kabul etmemiş

Red Bull ve Mercedes pist üstündeki mücadelelerini devam ettirirken bu savaş, mümkün olan en küçük anda politik olarak da devam edebiliyor.

En son savaşta Mercedes'in 2021'de elde ettiği, yasaklanmış olan motor gücü kazancını açıklaması konusunda Ferrari, Red Bull'a katıldı.

Yakın zamandaki rapora göre Ferrari ve Red Bull; Mercedes'in, motorun etrafındaki hava akımını dağıtan basınçlı odasında nasıl bir "hile" yaptığı konusunda itirazda bulunmayı düşünüyordu.

Takımlar, ısı sensörlerinin, bir güç ünitesinden gelen hava sıcaklığını çevreleyen teknik düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde W12'ye yerleştirildiğine inanıyordu.

Ancak Auto Motor und Sport'a göre FIA, bu şikayeti kabul etmedi.

Onların raporunda, "Rakibi zayıflatmak işe yaramadı. Red Bull'un, Mercedes'in basınçlı odasını soğutmasında kullandığı 'üçkağıtçı' çözüm üzerine yaptığı şikayetin sonucu bir yere varmadı." denildi.

Gerçekten de, bir Red Bull kaynağı ise Auto Motor und Sport'a, yaptıkları şikayetin "geri çevrildiğini" söylemişti.

Rusya Grand Prix'sine atıfta bulunan Red Bull sürücü programı patronu Helmut Marko, düzlükler ne kadar uzun olursa "baştan sona o kadar çok kaybederiz" açıklamasında bulundu.

Mercedes güç ünitesi tarafında ise, fabrika takımı Sochi Autodrom'da zafer kazanırken, müşterileri McLaren'de Lando Norris, Formula 1'deki ilk galibiyet şansını kaybetmişti.

Uzun bir süre yarışı lider götüren McLaren sürücüsünün arkasındaki Hamilton, geç gelen yağmur ile beraber doğru zamanda pite gelerek liderliği almayı başarırken, Norris ise kaygan zeminde çok uzun süre dışarıda kaldı ve yarışı yedinci sırada tamamladı.