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Formula 1 Haberler

Red Bull: ''FIA, 'esnek kanadımızla' mutlu''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Lewis Hamilton'ın Red Bull'un düzlük hızını arttırabilmek için esnek, bükülebilen bir arka kanat kullandığını söylemesinin ardından Red Bull, FIA'nın bu tasarımla mutlu olduğunu söyledi.

Red Bull: ''FIA, 'esnek kanadımızla' mutlu''

Milton Keynes merkezli takım, bu sezon Mercedes ile yakın bir mücadele içinde ve iki takım da daha hızlı olabilmek için limitleri zorluyorlar.

Ancak Hamilton bu hafta sonu, Red Bull'un esnek bir arka kanat kullandığını ve düzlüklerde bundan avantaj sağladığını söylemişti. İngiliz pilot, Red Bull'un arka kanadının legal olup olmadığını sorgulamıştı.

Cumartesi akşamı Sky Sports ile yaptığı röportajda konu hakkında konuşan Hamilton, ''Red Bull araçları düzlüklerde çok hızlılar. Bugün (Cumartesi), araca esneyebilen bir arka kanat taktılar ve bu kanatla birlikte en az 0.3 saniye kazandılar.

''Yani düzlüklerde bizden daha hızlı olacaklar ve onları arkamızda tutmak çok zor olacak ama bu bunun imkansız olacağı anlamına da gelmiyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, İspanya'daki antrenman seanslarında yüksek yere basma gücü üreten arka kanatlar kullandı. Muhtemelen gelecek yarış olan ve yüksek yere basma gücü gerektiren Monako'da kullanacağı parçaları denediler. 

Fakat Cumartesi günü, sezonun ilk yarışlarında da kullandığı, daha az yere basma gücü üreten arka kanat tasarımlarına geri döndüler.

Formula 1 takımları, aerodinami elastikliğinin sınırlarını hep zorlamışlardı. Çünkü eğer arka kanadınızı düzlüklerde biraz arkaya esneyecek şekilde tasarlayabilirlerse, düzlüklerdeki performansları da artıyor.

Ancak tabii ki FIA bunun konunun farkında ve takımları oldukça katı bir şekilde test ediyor. Parçalar 'çekme testlerinden' geçiyor ve her parçanın belirlenenden çok esnemeyecek kadar güçlü olduğundan emin olunuyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu tasarım hakkında Toto Wolff'un özelde onunla konuştuğunu ve FIA'nın bu tasarımı legal bulduğunu söyledi.

Hamilton'ın 'esnek kanat' yorumları hakkında konuşan Horner, ''Yorumlarını gördüm. Tabii ki bu parçaların geçmesi gereken 'çekme testleri' ve daha bir çok test var. FIA aracımız ile mutlu. Çünkü bütün katı kurallarla yapılan testleri geçmeyi başardık.''

''Yani, bu yüzden Lewis'in söylemlerini görünce şaşırdım. Toto benimle bu konu hakkında daha önce konuşmuştu. O söylemlerin Lewis'in kendi düşüncesi olduğunu sanmıyorum, muhtemelen başka bir yerden duydu.'' dedi.

Wolff'a Red Bull'un kuralları aşıp aşmayacağı konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda Wolff çekingen davranmış ve konu hakkında telaşlı gibi durmuştu. 

Horner ise Wolff'un tavırları hakkında, ''Evet, bu oldukça eğlenceli. Onunla bunun hakkında konuştuk ama yine de... ya da hayır yorum yapmayacağım. Özür dilerim.'' dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Black Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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