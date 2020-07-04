Red Bull: “FIA, DAS kararıyla beraber karmaşık sorunlar çıkması riskini aldı”

Red Bull, Mercedes’in cuma günkü antrenmanlarda DAS sistemini denemesinden sonra bunu resmi olarak protesto etmişti.

Ancak hakemler uzun bir düşünme sürecinden sonra, DAS’ın süspansiyon sisteminin bir parçası olduğu iddiasını “asılsız” olarak nitelendirdiler.

Red Bull, DAS’ın teknik düzenlemelere aykırı olduğunu savundu ancak takım, bu sistemin kullanımının kapalı park kısıtlamalarını oluşturan kurallara uygun olacağından hâlâ emin değil.

Takımların, sıralama turlarının başlangıcında pit yolundan ayrıldıktan sonra araçlarda değişiklik yapmaları yasak.

DAS, Mercedes sürücülerinin, direksiyonu ileri-geri hareket ettirerek toe açısını değiştirmelerini sağlıyor. Hem Lewis Hamilton’ın hem de Valtteri Bottas’ın bunu 3. antrenman seansında çıkış turlarında kullandığı görüldü.

Sky Sports F1’e konuşan Horner, hakemlerin kararının, kapalı park koşulları altında daha geniş değişiklikler yapılmasına neden olabileceğini söyledi.

“Sanırım bunu sıralama turlarında kullanırlarsa, kapalı park koşullarında değişiklik yapılmasını isteyebiliriz.”

“Eğer buna izin veriliyorsa, açık şekilde direksiyon ile bir değişiklik yapılmamasını isteyebiliriz.”

“Olay bu. Mercedes’e şapka çıkarıyorum, bu akıllıca bir sistem. Gelecek sene yasaklanacak olan bu sistemi, bu sene araca dahil etmek çok zor olacak.” dedi.

Red Bull, hakemlerin bu kararına hemen itiraz etmeyeceğini doğruladı, ancak bunu gelecekte yapma hakkına sahip.

Horner, yarış sonuçlarına müdahale etmemek ve pazar günü uzun bir bekleyişi önlemek için takımın bu sistemi ilk fırsatta protesto etmek istediğini açıkladı.

Horner, “Sonuçlara müdahale etmemek için haftanın en erken noktasında bunu protesto etmek istedik.”

“Bu yasal ya da yasadışı olacaktı. Bu da Mercedes’e, cumartesi ve pazar günleri için bu sistemi düzeltme şansı tanıyacaktı.”

“Bunu dün araçta görünce, konuyu netleştirmek için protesto yolunu kullanmayı seçtik. Protestodan önce Mercedes’e bunu bildirdik.”

“Sistem çok, çok karmaşık. Elbette, direksiyonun ne işe yaradığı sorusu akla geliyor. Hakemler, teknik delege Nikolas Tombazis’in kararını desteklediler.”

“Artık bu netliğe sahibiz. Yasal olduğunu biliyoruz ve eğer bunu aracımıza eklemek istersek kendi tasarımımızı yapmak zorundayız.” dedi.

Horner, daha önce lastiklerin ısınmasına yardımcı olmak için denge değişiminde kullanılan DAS’ın direksiyon sistemiyle hiçbir ilgisi olmadığı konusundaki argümanlarını tekrarladı.

“Bu anlamda DAS, aracı yönlendirmekle hiçbir alakası olmayan bir cihaz. Çünkü sadece düzlüklerde kullanıyorlar.”

“Bu, bazen düzenlemelerin yarattığı bir belirsizlik. Bu, gelecek sene için düzenleme yapılan bir şey.”

“Sahip olduğumuz mühendislik geri bildirimleri, bu sistemin bu seneki düzenlemelere tam olarak uyumlu olmadığını gösteriyordu. Bu yüzden bunu sorguladık ve dün gece bu konu netleştirildi.”

“Anladığımız kadarıyla bu konu şimdilik kapandı.”