Red Bull, "fesih maddesi" aktif olduğu için Perez'in kontratını feshedebilecek
Red Bull pilotu Sergio Perez, yaz arasına Verstappen'in 100 puan gerisinde gireceği için kontratı yasal olarak feshedilebilecek.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Sergio Perez'in Red Bull Racing ile olan mevcut kontratı 2026 sonuna kadar devam ediyor ancak takımla olan anlaşmasında iki tane fesih maddesi yer alıyor.
İlk şarta göre Perez, yaz tatiline girerken Max Verstappen'in 100 puan gerisinde yer almamalıydı. Sezon arasına bir yarış kala Perez, Hollandalı pilotun 141 puan gerisinde yer alıyor ve Belçika'da kazanıp en hızlı turu atsa bile, Verstappen'in 115 puan gerisinde olacak.
İkinci koşul ise Perez'in sürücüler şampiyonasında Verstappen'in beş sıradan fazla gerisinde yer almamasıydı. Şu anda Perez yedinci sırada yer alırken, Verstappen lider durumda
Tüm bunlar, artık Red Bull'un yasal olarak Perez'in kontratını feshedebileceği anlamına geliyor.
Bu kapsamda Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ile takım patronu Christian Horner, Spa yarışından hemen sonra bir araya gelecek ve nihai kararını verecek.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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