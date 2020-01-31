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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Ferrari'yi protesto etmeye hazır

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Red Bull, Ferrari'yi protesto etmeye hazır
Ekleyen:
, Editör
31 Oca 2020 07:14

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, motor tarafında usulsüzlük yaptıklarını düşündükleri anda Ferrari'yi hemen protesto edeceklerini söyledi.

Ferrari geçen yıl düzlüklerde oldukça etkileyici bir hıza sahipti ve ikinci yarıdaki büyük adımı sonrası, Red Bull ve Mercedes gibi ekipler durumu FIA ile görüşmeye başladılar.

Red Bull'un ekim ayında FIA'ya yakıt akışıyla ilgili sorular sormasının ardından FIA bazı teknik direktifler yayınlamaya başladı.

Teknik direktiften sonraki ilk yarış olan Austin'de Ferrari eskisi kadar hızlı değildi ancak İtalyan ekip, bunun direktiflerle ilgisi olmadığını söylüyordu. Ayrıca Abu Dhabi GP hafta sonunda Charles Leclerc'in aracında FIA'ya belirtilenden daha fazla yakıt vardı.

Christian Horner, o yarışta Charles Leclerc'in diskalifiye edilmesi gerektiğini düşünüyordu.

Bununla birlikte şimdilik tüm bu hile iddiaları son bulmuş gibi görünüyor ancak Red Bull, yeni sezon öncesinde Ferrari'deki durumu yakından takip ediyor

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, eğer Ferrari'nin motorunda gelecek yıl da bazı "usulsüzlükler" tespit ederlerse, bu kez İtalyan ekibi kesinliklikle protesto edeceklerini söyledi.

Marko, "Her şeyden önce, Ferrari'deki bu çılgınlığın önümüzdeki sezon gerçekleşmeyeceğini varsayıyorum,"

"Eğer bu yıl yine usulsüzlük yaptıklarına dair şüphelerimiz varsa, onları kesinlikle protesto edeceğiz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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