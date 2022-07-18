Red Bull, Ferrari'ye göre daha iyi bir güç ünitesine sahip olduklarını düşünüyor
Honda'nın eski Genel Müdürü ve şimdi Red Bull'da motor danışmanı olan Masashi Yamamoto, takımın güç üniteleri açısından hala Ferrari'den daha iyi performans gösterdiğine inanıyor.
Masashi Yamamoto, Avusturya Grand Prix'sinde rakiplerinin gerisinde kalmış olmasına rağmen, takımın hala Ferrari'ye göre bir avantajı olduğundan emin.
Cumartesi günü Sprint yarışını kazandıktan sonra Max Verstappen, ertesi günü yarışta Charles Leclerc'i geçemedi. Monakolu pilot, Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk galibiyetini aldı.
Ancak Yamamoto, Verstappen'in ikinciliği için iyi bir iş çıkardığını düşünüyor.
Japon medyasına konuşan Yamamoto, “İyi bir yarıştı, ancak geriye dönüp baktığımızda zordu.”
“Startta elimizden gelenin en iyisini yaptık ancak lastikler giderek daha da kötüleşiyordu. Bence Leclerc herkesten daha hızlıydı. Max ise ikinciliği korumak ve en hızlı turu atmak için harika bir iş çıkardı.”
"Yarışın sonuna doğru, Leclerc'in aracında gaz pedalı sorunu çıkmasının ilginç olacağını düşündüm ancak Ferrari daha hızlıydı. Ama bence Red Bull da elinden geleni yaptı."
“Sprint'i kazandık ve yarışı ikinci sırada bitirdik. Şampiyonluk puanlarında da çok şey kaybetmedik.” dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ferrari için yarış tamamen sorunsuz değildi. Carlos Sainz, 56. turda motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı.
Bunu göz önünde tutarak Yamamoto, 2021 sonunda F1'den ayrılmasına rağmen, güç üniteleri hala Honda tarafından geliştirilen Red Bull Powertrains'in Ferrari'den daha iyi performans gösterdiğine inanıyor.
“Ferrari'nin güçlü olduğu doğru ancak Sainz'in patlayan motoruna baktığımızda, HRC (Honda Racing Corporation) ve Red Bull Powertrains'in güvenilirlik de dahil olmak üzere genel performans açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum.”
Ferrari’nin Temmuz ayında dört yarışta iyi performans göstermelerini beklemesine ve Avusturya'da güçlü görünmesine rağmen Yamamoto, şampiyonluk savaşında birden favori olduklarını düşünmüyor.
Yamamoto, “Gelgitlerin değiştiğini düşünmüyorum.”
“Başlangıçta Ferrari'nin, bir sonraki yarış Fransa GP hariç, Temmuz ayındaki dört yarışta avantajlı olduğunu düşünmüştüm.”
“En iyi ihtimalle iki galibiyet ve iki mağlubiyet ya da gerçekçi olursak bir galibiyet ve üç mağlubiyet olacağını düşündüm.” diyerek sözlerini tamamladı.
Hakkinen: "Mick'in 2021 sezonunda öğrenebileceği çok fazla şey yoktu"
Brown: "McLaren, ilk geldiğimde düşündüğümden daha kötü durumdaydı"
Son Haberler
Horner: "Ferrari'nin sorunlarına odaklanmamaya çalışıyoruz"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin yaşadığı sorunlara odaklanmadıklarını ve rakiplerinin halen güçlü olduğunu söylüyor.
Marko: "Verstappen şu ana kadar yarıştığımız en hızlı sürücü"
Helmut Marko, mevcut gridde Red Bull logolu tulum giymiş Formula 1 pilotları hakkında "acımasız" değerlendirmelerde bulundu ve Verstappen'in, şu ana kadar yarıştıkları en hızlı sürücü olduğunu söyledi.
Leclerc: “Hamilton hâlâ 8. şampiyonluğunu kazanabilir”
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ın doğru araç ile sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanabileceğini düşünüyor.
Alfa Romeo halen Pourchaire'i ne zaman piste çıkaracaklarını bilmiyor
Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, halen genç pilotları Theo Pourchaire'i piste çıkarmak için en ideal zamanı bulamadıklarını kabul ediyor.