Red Bull, Ferrari'ye göre daha iyi bir güç ünitesine sahip olduklarını düşünüyor

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Masashi Yamamoto, Avusturya Grand Prix'sinde rakiplerinin gerisinde kalmış olmasına rağmen, takımın hala Ferrari'ye göre bir avantajı olduğundan emin.

Cumartesi günü Sprint yarışını kazandıktan sonra Max Verstappen, ertesi günü yarışta Charles Leclerc'i geçemedi. Monakolu pilot, Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk galibiyetini aldı.

Ancak Yamamoto, Verstappen'in ikinciliği için iyi bir iş çıkardığını düşünüyor.

Japon medyasına konuşan Yamamoto, “İyi bir yarıştı, ancak geriye dönüp baktığımızda zordu.”

“Startta elimizden gelenin en iyisini yaptık ancak lastikler giderek daha da kötüleşiyordu. Bence Leclerc herkesten daha hızlıydı. Max ise ikinciliği korumak ve en hızlı turu atmak için harika bir iş çıkardı.”

"Yarışın sonuna doğru, Leclerc'in aracında gaz pedalı sorunu çıkmasının ilginç olacağını düşündüm ancak Ferrari daha hızlıydı. Ama bence Red Bull da elinden geleni yaptı."

“Sprint'i kazandık ve yarışı ikinci sırada bitirdik. Şampiyonluk puanlarında da çok şey kaybetmedik.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari için yarış tamamen sorunsuz değildi. Carlos Sainz, 56. turda motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı.

Bunu göz önünde tutarak Yamamoto, 2021 sonunda F1'den ayrılmasına rağmen, güç üniteleri hala Honda tarafından geliştirilen Red Bull Powertrains'in Ferrari'den daha iyi performans gösterdiğine inanıyor.

“Ferrari'nin güçlü olduğu doğru ancak Sainz'in patlayan motoruna baktığımızda, HRC (Honda Racing Corporation) ve Red Bull Powertrains'in güvenilirlik de dahil olmak üzere genel performans açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum.”

Ferrari’nin Temmuz ayında dört yarışta iyi performans göstermelerini beklemesine ve Avusturya'da güçlü görünmesine rağmen Yamamoto, şampiyonluk savaşında birden favori olduklarını düşünmüyor.

Yamamoto, “Gelgitlerin değiştiğini düşünmüyorum.”

“Başlangıçta Ferrari'nin, bir sonraki yarış Fransa GP hariç, Temmuz ayındaki dört yarışta avantajlı olduğunu düşünmüştüm.”

“En iyi ihtimalle iki galibiyet ve iki mağlubiyet ya da gerçekçi olursak bir galibiyet ve üç mağlubiyet olacağını düşündüm.” diyerek sözlerini tamamladı.