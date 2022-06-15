Red Bull, Ferrari'nin Bakü'den sonra geri geleceğine emin

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Charles Leclerc, son dört yarışta pole pozisyonu almasına rağmen sezonun üçüncü yarışı olan Avustralya GP'den bu yana galibiyet alamadı.

Ancak bundan daha kötüsü, iki motor arızası (İspanya ve Azerbaycan) ve Monako'daki strateji hataların, şampiyonadaki asıl rakibi Max Verstappen'in sıralamada kendisine 34 puanlık bir avantaj sağlaması oldu.

Ferrari şu anda Carlos Sainz'in pazar günü Bakü'de hidrolik sorunuyla yarış dışı kalmasını da kapsayan son dayanıklılık sorunlarına yanıt arıyor.

Fakat Red Bull takım patronu Christian Horner, mevcut durumda Ferrari'nin sık sık yanlış yapacağını düşünüp hız kesmemeleri gerektiğine inanıyor.

Horner, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bence, özellikle cumartesi günleri çok hızlı bir araçları var."

"Pazar günleri neredeyse her yarışta onlara denk olduk. Bu, ilk turlardan anladığımız kadarıyla Bakü'de de böyleydi."

"Problemlerini çözeceklerdir. Buna hiç şüphem yok. Fakat bu, kaçınılmaz olarak yılın sonuna doğru ceza alacakları anlamına geliyor."

"Elbette önümüzde çok uzun bir şampiyona var. Son dört ya da beş yarışta büyük puan değişikliği oldu ve bu, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Leclerc'in Bakü'de motor arızası ile yarış dışı kalması, Red Bull'un rahat bir şekilde duble yapmasına imkan sağladı.

Horner, Red Bull aracındaki temponun, Monakolu'nun problem yaşamasına gerek kalmadan da galibiyet almalarına yeterli olacağını söyledi.

Horner, "Bir çok açıdan yarışamamaları yazık oldu çünkü iyi bir aracımız vardı."

"Bence seçtiğimiz yoldan giderek de stratejik bir şekilde Charles'ı yenerdik. Fakat bunu bilemeyeceğiz."

"Önemli olan talihsizliklerinden yararlanmak ve puanları toplamaktı çünkü şu anda şampiyonada sağlıklı bir yerde olsak da işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini biliyoruz." dedi.