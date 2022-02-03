Red Bull, Ferrari'nin 2022 performansından "endişe duyuyor"

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Red Bull ve Mercedes, geçen yılın son turuna kadar birbirleriyle şampiyonluk için savaşmış bundan ötürü de 2022 aracına olması gerektiği kadar odaklanamamışlardı. Aslına bakılırsa Mercedes'in 2022 aracına güncelleme getirmeyi, Red Bull'a göre daha erken bıraktığı düşünülüyor.

Fakat Mercedes de ideal zamanda 2022'ye odaklanamadı. Oysa Ferrari, McLaren ve Alpine gibi büyük takımlar, bunu çok erken bir noktada yaptılar.

Özellikle sahip olduğu kaynaklar ve teknoloji göz önüne alındığında Ferrari, 2022'nin "gizli favorisi" olarak görülüyor.

Geçen yılın sonunda getirdikleri güç ünitesi, Ferrari'yi ileriye doğru taşımıştı. Aslında sadece hibrit ünitesini denediler. Yani içten yanmalı motorda yapılacak olası bir ek ilerlemeyle, yeni sezonda en büyük eksikliklerini de ortadan kaldırabilirler.

Hal böyle olunca, Red Bull'un sportif direktörü Jonathan Wheatley, Şahlan At konusunda biraz endişeli görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Jack Threlfall Show'a katılan Wheatley, 2022 tahminleri sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu noktada tahminde bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum."

"Elimizde sadece kendi referans değerlimiz var. Diğer takımlardan çeşitli bilgiler duyabilirsiniz ama size doğruyu söyleyip söylemediklerini veya sadece sizi endişelendirmeye çalışıp çalışmadıklarını bilemezsiniz."

"Temel olarak kendi işinize odaklanmanız ve sahip olduklarınızla mümkün olan en iyi işi yapmanız gerekiyor."

"Ferrari'nin geçen yılın sonunda kullandığı güç ünitesi kesinlikle güçlü görünüyordu. Yıl sonunda açık şekilde üçüncü en hızlı takım oldular."

"Ayrıca harika bir sürücü kadroları da var. Charles ve Carlos'un birlikte çalışıp çalışmayacaklarından emin değilim ama bunu şimdiye kadar çok iyi yapmış görünüyorlar."

"Ferrari'nin bu yıl için büyük bir bilinmeyen ya da muhtemelen büyük bir tehdit olacağını düşünüyorum." dedi.

Yine de Wheatley, arka arkaya ikinci sürücüler şampiyonluğunu kazanmalarını ve aynı zamanda takımlar tarafında da şampiyon olmalarını umuyor.

"Mükemmel bir şampiyona nasıl olmalı? Hiç şüphesiz kazanacağımız türden bir sezon olmalı! Fakat ilk yarıştan son yarışa kadar adil ve açık bir mücadele olmasını istiyorum. Her hafta sonu mücadele olsun."

“Bir yarışı kazanabilecek altı veya sekiz pilot görmek istiyorum. O zaman her şey 23 yarışlık bir takvimde, sezonu en iyi şekilde kimin bir araya getirdiğine bağlı olacak."

“En az hatayı kim yapacak? Hangi pilot daha fazla yarış en rekabetçi araca sahip olacak? Son dakikalarda verilen stratejik kararlardan en iyi kim faydalanacak?"

“Beni yanlış anlamayın, baskın olmamız ve 23 yarışı da kazanmamız harika olurdu! Fakat benim için ideal şampiyona, yılın sonunda tamamen tükendiğiniz fakat inanılmaz sonuçlar elde ettiğiniz şampiyonadır!”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images