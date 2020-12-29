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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış

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Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'le yıllar önce bazı testler yaptıklarını ancak Daniel Ricciardo daha hızlı olduğu için Avustralyalı pilotu seçtiklerini söyledi.

Ferrari sürücü akademisinde yetişen pilotlar arasında yer alan Perez, başarılı performansının ardından 2011 yılında Sauber'le F1'e adım atmış ve 2013'te McLaren'a geçmesinin ardından Ferrari akademisinden ayrılmıştı.

Meksikalı sürücü, tek yılın ardından McLaren'dan ayrıldı ve son yedi yılda Racing Point/Force India ile yarıştı.

Perez, gelecek yıl Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak ve Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, geçmişte 30 yaşındaki pilotla görüşmeler yaptıklarını itiraf etti.

Marko, "Perez ile bir yıllık kontratımız var. Onun nasıl bir performans gösterdiğine bakacağız."

"Perez ile çok uzun bir süre önce görüşmüştük. Estoril'deydi, Ricciardo da oradaydı. Uzun sürüşlerde Ricciardo kadar hızlıydı. Ama dört turluk bir sıralama simülasyonu yaptık ve biraz daha yavaş kaldı."

"Bu, Ferrari sürücüsü olmadan hemen önceydi. Yani onunla geçmişten gelen bazı kontaklarımız var." dedi.

Marko, eskisi kadar genç sürücüye sahip olmadıklarına ise şöyle yanıt verdi: "Tsunoda ile bir tane genç sürücümüz var. O, Kobayashi'den bu yana Formula 1'e giren ilk Japon. Aynı zamanda Formula 1'e giren en genç Japon sürücü de o. Yani iki değil ama bir genç sürücümüz var."

"Juri Vips ve Liam Lawson gibi iki iyi sürücümüz var. Ayrıca son yarışı kazanan [Jehan] Daruvala var. 2021'de Formula 3'te yarışacak çok güçlü bir Amerikalı sürücümüz var. Genç yetenekleri spora kazandırmadaki başarımıza kimse yaklaşamıyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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