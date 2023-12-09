Red Bull, farklı olacak RB20'nin tüm yönlerini geliştirmeyi hedefliyor

Milton Keynes merkezli takım, Max Verstappen ile hem takımlar hem de pilotlar şampiyonası tacını ele geçirme yolunda bir yarış hariç tüm yarışları kazandığı ve gerçekten baskın bir 2023 sezonu geçirdi.



Ancak rekor kıran başarılarına rağmen ekip, mevcut avantajının bir sezon daha devam edeceğini düşünerek rehavete kapılmıyor ve kış boyunca daha fazla kazanç elde etmek için var gücüyle çalışıyor.

Red Bull gelecek yılın otomobiline konsantre olabilmek için bu sezonun başlarında geliştirmeyi durdurmuştu. RB20'nin tasarım ve görünüm açısından mevcut araçtan bir adım farklı olacağı konuşuluyor.

Bakü'deki FIA Ödül Töreni Galası'nda konuşan dünya şampiyonu Verstappen, RB19'un çok iyi olmasına rağmen, kazanç elde edilebilecek bazı alanlar olduğunu düşünüyordu.

Verstappen, "Yüzdeler ya da başka şeyler hakkında konuşabileceğinizi sanmıyorum. Ancak her zaman daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardır."

"Aracın çok çok baskın olduğunu biliyoruz. Ancak araçta daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğüm birkaç zayıflık da gördük. Gelecek yıl için de bunlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Takım patronu Christian Horner, 2024'e kadar önemli bir kural değişikliği olmadığı için rakiplerin Red Bull ile olan farkı kapatması için bir fırsatları olduğuna inanıyor bu yüzden RB19'u bu kadar çok geliştirmeye çalışıyordu.

Horner, "Bence istikrarlı düzenlemelerle, alanın birbirine yaklaşacağını biliyoruz" dedi. "Bunu geçtiğimiz yıl boyunca farklı noktalarda gördük. Dolayısıyla bizim için gelişmek ve gelişmeye devam etmek zorundayız."

"Bence RB19'un tüm yönleri RB20'ye evrilmek ve daha da güçlü hale getirmek için inceleniyor. Çünkü rakiplerimizin de bunu yapmaya çalışacağından eminim." dedi.

Red Bull ve Verstappen, bu yıl elde edilen başarıları sayılarla ifade etmenin neredeyse imkansız olduğunu ve belki de asla yapılamayacak bir şey olduğunu biliyorlar.

Ancak ekip, 2024'te 20 yarış daha kazanamasa bile, daha iyi bir iş çıkardığını hissetmek için hala yer olduğunu düşünüyor.

Verstappen, "Gerçekçi olmak gerekirse, elbette başardığımızdan çok daha iyisi olamaz. Ama bence bu her zaman 20 yarış kazanmaya çalışmakla ilgili değil."

"Bu aynı zamanda kendi içinizde ve araçta iyileştirmeler bulmaya çalışmakla da ilgili. Eğer bu, gelecek yıl aracı geliştirdiğimiz ve tekrar şampiyonluk için mücadele edebileceğimiz anlamına geliyorsa, ancak sadece 10 yarış kazanıyorsanız, bu da sorun değil."

"Etrafımızdaki rekabet de oldukça inişli çıkışlı oldu. Bir hafta sonu bu takım vardı, diğer hafta başka bir takım vardı. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl insanların bu yeni düzenlemeyle birlikte çok şey öğreneceğini ve rekabetin aslında biraz daha yakın olacağını umuyorum." dedi.