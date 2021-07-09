Red Bull, Fallows’un kontratı bitmeden Aston Martin’e geçmesine sıcak bakmıyor

Fallows, geçtiğimiz haftalarda Aston Martin’e teknik direktör olarak katılmak için bir anlaşma imzaladı ve Silverstone merkezli takım, Fallows’un olabildiğince erken bir tarihte yeni işinin başına geçmesini umut ediyor.

Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinde konuşan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Red Bull takım patronu Christian Horner ile konuşup Fallows’un Avusturyalı takımdaki görevinden daha erken ayrılmasının mümkün olup olmadığını soracağını söyledi.

Szafnauer, “Şimdilerde ya da yakın zamanda konuşacağız. Şu anda herhangi bir şey planlamadım ama zamanımız olduğunda kesinlikle [bu görüşmeyi] yapacağız. Yoğun bir hafta oluyor.”

Ancak Szafnauer'in Red Bull ile bir anlaşmaya varma umutları zayıf görünüyor ve Milton Keynes merkezli takım, Fallows'u kontratı bitene kadar takımda tutmak konusunda kararlı.

Fallows'la ilgili yeni bir gelişme olup olmayacağı sorulduğunda Horner, "Dan ile durumumuz çok açık. [2021] aracımız üzerinde ve gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor."

“Hâlâ daha bizimle geçireceği bolca zaman var. Bizimle kontratını geçen yılın sonunda imzaladı, bu nedenle 2023'ün ortalarına kadar önemli miktarda süre var. Elbette, kontratının kapsadığı sürenin geri kalanında da onu meşgul tutacağız." dedi.

Red Bull'un Fallows'la çalışmaya devam etmekte ısrarıcı olması, aerodinami mühendislerinden Andrew Alessi'nin Aston Martin'e yeni teknik operasyon şefi olarak katılacak olmasıyla da alakalı olabilir.

Red Bull, daha fazla personelinin Aston Martin'e geçmemesi için Fallows'un durumunu bir örnek olarak kullanabilir ve bu, personelin ne olursa olsun kontratlarının son tarihine kadar takımda kalmalarını gerektiğini vurgulayacaktır.

Ancak Horner'ın tutumu, Aston Martin'in Fallows'u takıma daha erken almak için önerebileceği herhangi bir ücreti artırma girişimi olarak da görülebilir.

Fakat Szafnauer, takımın büyüme döneminde daha fazla personel ile anlaşmak konusunda henüz işinin bitmediğini söyledi.

“[Bu konuda] hâlâ devam eden bir çalışmamız var ve doldurmak istediğimiz birkaç üst düzey pozisyon daha var. Bu pozisyonlar için işe alınan bazı isimleri yakında duyuracağız, diğerlerini de ilerleyen zamanlarda açıklayacağız.”

Otmar Szafnauer. CEO & Team Principal, Aston Martin 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images