Red Bull, Fallows'un ayrılışı için mahkemeye çıktı

Red Bull'un avukatları, Dan Fallows hakkındaki bir dava için İngiltere'de mahkemeye gitti.

Haziran 2021'de, Red Bull'un eski aerodinamik şefinin 2022'de Aston Martin'in yeni teknik direktörü olacağı duyuruldu ancak Red Bull, zorunlu ihtar süresi boyunca çalışmadan ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Fallows, Aston Martin'den 2022 için bir teklif aldı ve başlangıç tarihi 1 Ocak olarak belirtilen teklifi kabul etti. Ancak Red Bull'a göre Fallows'un sözleşmesinde, en erken 31 Aralık 2022'de sunulabilecek altı aylık bir ihtar süresi yer alıyor.

Bu, Fallows'un 1 Temmuz 2023'e kadar başka bir takıma katılamayacağı anlamına geliyor.

Sonuç olarak, Fallows'un Aston Martin'in teknik direktörü olarak duyurulması sözleşme ihlali oluyor ve Red Bull, 2022 aracındaki çalışmalar zaten başladığı için, Adrian Newey'in teknik departmanlarıyla çalışırken topladığı bilgilerin Aston Martin'e aktarılmasını engellemek istiyor.

RacingNews365.com tarafından görülen mahkeme belgeleri, Fallows'un, Red Bull şirketinin F1 ile ilgili tarafından çıkartıldığını ve şirketin İleri Teknolojiler kolunda bir Red Bull yol otomobili geliştirmek için çalışmaya başladığını gösteriyor.

Fallows, işten ayrılmaya zorlanma gerekçesiyle Red Bull'daki işine derhal son verilmesi için iki ay sonra ihtarnamesini teslim etti. Mahkeme belgeleri, Fallows'un ihtar süresinin 'ticaretin kısıtlanması' olduğu için uygulanamaz olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

Podyum: 2. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Aerodinami Şefi, yarış gali Fotoğraf: Sutton Images

Red Bull, Fallows'un ihtar sürelerini doldurmadan ayrılan diğer eski Red Bull çalışanlarından örnekler vermesine rağmen, onun ve diğerlerinin pozisyonları arasındaki farklılıkları vurgulayarak istifasını reddetti ve 17 Aralık 2021'deki duruşmaya zemin hazırladı.

Ocak ayının sonunda bir karara varılacak ancak Red Bull, Aralık ayındaki ilk duruşmanın ardından iyi bir konumda görünüyor.

Fallows'un avukatları, Fallows'un örnek verdiği ayrılıkların koşullarının değerlendirilmesi için, takım patronu Christian Horner'ın e-posta yazışmalarının görülmesini istendi ancak hakim bunu reddetti ve her çalışanın farklı koşulları olacağına karar verdi.

Mahkeme, Fallows'un başvurusunun reddedildiği yönündeki ilk karara rağmen, 25-28 Ocak tarihleri arasında devam edecek.

Bu, Fallows'un, takımlar arasında yasal bir mücadeleye neden olduğu ilk durum değil. Fallows, 2014 yılında Red Bull'dan McLaren'a geçmek istemişti. McLaren ile yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak Red Bull ona yeni ve daha iyi bir sözleşme teklif etmişti. Takımlar, bu anlaşmazlık üzerine açıklanmayan bir anlaşmaya vardı.