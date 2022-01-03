Red Bull, Fallows'un 2023'ten önce Aston Martin'e geçmesine izin vermek istemiyor

Geçen yaz yapılan bir basın açıklamasıyla Dan Fallows'un, 15 yıldan fazla bir süredir görev yaptığı Red Bull'dan ayrılacağı duyurulmuştu.

Fallows, 2006 yılında Red Bull'a katıldı ve 2014 yılında aerodinami şefi olarak çalışmaya başladı. Fallows'un çalışmaları Red Bull için kıymetliydi ancak Fallows, Aston Martin'den gelen cazip teklifi kabul etmek ve yeni bir maceraya atılmak istedi.

Bu teklifi kabul eden Fallows'u Aston Martin'e geçişi pek de kolay olmayacağa benziyor. Çünkü taraflar, anlaşmanın ne zaman geçerli olacağı konusunda anlaşamıyor.

Anlaşmadaki madde gereği Fallows, Red Bull'dan ayrıldıktan altı ay sonra Aston Martin'deki yeni görevine başlayabiliyor.

Fakat açıklama yapıldığında yaz aylarıydı ve Fallows, Aston Martin'deki yeni görevine 2022'nin ilk aylarında başlamayı bekliyordu.

Bununla beraber Red Bull aynı görüşte değil. Christian Horner, Fallows'un mevcut kontratın bitiminden önce rakip takımla çalışmasını istemediğini belirtmişti. Horner bu konuda net bir tarih vermese de, Motorsport.com'un ulaştığı yasal belgelerde bu tarihin 31 Aralık 2022 olduğu görüldü.

Bu nedenle Red Bull, "zorunlu bekleme sürecinin" kontrat bitiminden sonra başlayacağını savunuyor ve bu kapsamda Fallows'a, en erken 2023'te Aston Martin'e geçebileceği için dava açtı.

Belgelerde Fallows'un Aston Martin'le anlaştığının açıklanmasından hemen sonra F1 departmanından gönderildiği ve Red Bull Techonologies adına Valkyrie hiper aracı üzerinde çalışmak zorunda kaldığı görülüyor. Bundan memnun olmayan Fallows da istifasını sundu.

Fallows, mahkemede kendisine kapının gösterildiğini ve sonuç olarak sözleşmesinin artık geçerli olmadığını iddia etti. Red Bull ise Fallows'un kendi başına ayrıldığını ve sözleşmesindeki hükmün 31 Aralık 2022'den önce Aston Martin'e geçemeyeceğini gösterdiğini, ayrıca zorunlu bekleme sürecinin de hâlâ geçerli olduğunu belirtti.

Daha önce belirttiğimiz üzere ilk duruşma 17 Aralık'ta yapıldı ve Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Fallows'un ilk savunması reddedilirken, Red Bull haklı görüldü.

Dava henüz bitmedi ve 25-28 Ocak'ta yeni bir duruşma daha yapılacak.