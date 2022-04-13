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Formula 1 Haberler

Red Bull, fabrikasında ürettiği ilk motoru yıl sonuna kadar test edecek

Christian Horner, Red Bull'un kendi bünyesinde üretilen ilk güç ünitesinin yıl sonundan önce test edileceğini doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull, fabrikasında ürettiği ilk motoru yıl sonuna kadar test edecek
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Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından artık müşteri takımı olmak istemediği için kendi motor departmanını kurmuştu.

Bu departmana son 1 yıllık süreçte çok önemli isimler katıldı ve çoğu yeni görevine bu yıl içerisinde başlayacak.

Bu yıl Red Bull'un kullandığı tüm motorlar yine Honda tarafından üretiliyor. Japon üretici, Sakura fabrikasında mevcut F1 ünitelerini üretmeye ve bakım yapmaya devam ediyor. Ancak sonraki yıllarda bu durum azalarak sona erecek çünkü Red Bull Powertrains fabrikası yavaş yavaş kendi üretimini yapacak seviyeye gelecek.

Red Bull'un patronu Christian Horner, motor tarafındaki son gelişmeleri açıkladı ve kendi bünyelerinde ürettikleri ilk ünitenin yıl sonundan önce dyno testlerine başlayacağını belirtti.

Horner, "Mayıs ayında yeni fabrikamızın inşasını tamamlayıp, oraya taşınacağız. Yıl sonuna kadar da ilk Red Bull motoru dyno testine çıkacak."

"Yani çok büyük bir ilerleme süreci var. Heyecan verici bir dönemdeyiz ve bu, çok heyecan verici bir proje."

"Endüstrinin her bir yanında olağanüstü yetenekleri projemize çektik ve yeni bir sayfa açıyoruz. Fakat 2026, çok uzak gibi görünse de aslında düşündüğümüzden çok daha yakın." dedi.

Red Bull'un 2025 ve sonrasında Porsche ile çalışmaya başlaması bekleniyor.

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