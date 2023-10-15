Red Bull: "F1'in pitleri kalıcı olarak zorunlu hale getirmesi 'mantıklı değil'"
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2023 Katar Grand Prix denemesinden sonra pilotların ne zaman pit yapmaları gerektiğini kalıcı olarak zorunlu kılmanın 'mantıklı olmadığını' söyledi.
Pirelli geçtiğimiz hafta sonu Losail Pisti'nde lastik yanaklarında mikroskop arızaları tespit etti; bu sorun pilotların 50 mm yükseltilmiş kenarlı yeni kaldırımlar üzerinde uzun süre koşmalarından kaynaklandı.
Sonuç olarak, lastik üreticisi ve FIA 57 turluk yarış için maksimum 18 turluk bir stint uzunluğu uyguladı ve bu da pilotları üç pit stoplu bir strateji uygulamaya zorladı.
Ancak bu, fazla kuralcı olduğu ve öngörülebilir bir yarışa yol açtığı yönünde eleştirilerle karşılandı. Bu nedenle Horner, F1'in bunu kalıcı hale getirmemesi gerektiğine inanıyor; aksi takdirde sıralamaları da etkileme riskiyle karşı karşıya kalacağını düşünüyor.
Horner, "Bence özgürlük, yaratıcılığı sağlar."
"Zorunlu pit stoplar, sıralamanın sonuna ve yarış için lastik tasarrufu yapmak üzere sıralamada kaç tur atacağınıza etkileri olacaktır... Bu yüzden bana mantıklı gelmiyor."
"İster bir, istek iki, ister üç pit stop olsun; her zaman en hızlı yarışınızı geçirmek istersiniz."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Üç kez Dünya Şampiyonu olan Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci sıradaki McLaren'in çaylak pilotu Oscar Piastri'ye 4.8 saniye fark atarak ışıklardan bayrağa kadar liderliğini sürdürdü.
Horner, sözlerine şöyle devam etti: "Güvenlik açısından bakıldığında, bunu neden yaptıklarını tamamen anlıyorum."
"Belki bu yarış için en uygun strateji değildi, iki pit stop, lastik bozulması ve diğer bazı şeyler devreye girecekti."
"Ancak bu farklı bir yarıştı ve strateji ekibine farklı bir zorluk yarattı."
"Mesele şu ki, her araç için maksimum stint uzunluğunun ne olduğunu bildiğiniz için yarış çok daha öngörülebilir hale geldi."
"Bizim için mesele son 10 turda güvenlik aracı riskini yönetmekti, bu nedenle Max'e mümkün olan en iyi lastikleri vermek ve pit stoplar esnasında avantajlı konumumuzu sürdürdüğümüzden emin olmak için optimum bir stratejiyi geçtik."
"Dolayısıyla bu, özellikle son 10 turda riski sınırlayan bir stratejiydi."
Horner ayrıca, 18 turluk stintlerin Sergio Perez'in başarabileceklerini 'engellediğini' düşündü, çünkü Meksikalı pilot pit yolu başlangıcından sonra toparlanarak 10. olsa da, bu süreçte pist limiti ihlalleri nedeniyle üç adet beş saniyelik ceza aldı.
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