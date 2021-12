Red Bull: "F1'in Abu Dhabi'den sonra kuralları yeniden gözden geçirmesi gerekiyor"

Max Verstappen'in Pazar günü ilk dünya şampiyonluğunu elde etmesiyle Milton Keynes merkezli takım, 2021 sezonu boyunca olayların ele alınış şekliyle ilgili bazı rahatsızlıklarını dile getirdi.

FIA, son 48 saat içinde F1 yarış direktörü Michael Masi'nin yarışı güvenlik aracı ardından yeniden başlatmasını yönetme şekli nedeniyle kendisini ateş hattında buldu.

Özellikle, sondan bir önceki turda yalnızca seçilmiş birkaç aracın turlarını geri almalarına izin verme kararı, hemen yeniden başlatma kurallarından birine aykırı olan bir çağrıyla birlikte, bir eleştiri dalgasını tetikledi.

Mercedes takımı, Pazar gecesi FIA'nın kararlarını protesto etti. Hakemler iddiaları reddetse de, Alman otomobil üreticisi şu anda konuyu temyiz mahkemesine götürüp götürmemeyi değerlendiriyor.

Yeniden başlama konusundaki tartışmalar, Verstappen'in başarısı üzerinde bir gölge düşürdü ve Red Bull, sporun bu sezon olan her şeye göre hareket etmesi gerektiğini söyledi ve hem kural kitaplarında hem de hakemlerin karar verme biçiminde değişiklikler önerdi.

Red Bull'un zaman zaman FIA kararlarından memnun olmadığı bir sezonun ardından Marko, "Bütün sistemin yeniden düşünülmesi gerekiyor."

“Tutarlılık olması gerekiyor. Kararlar bir öyle bir böyle yorumlanamaz. Kurallar basitleştirilmeli. Önerme şu olmalı: hadi yarışalım!” dedi.

Marko, FIA'nın Cuma günkü seçimlerden sonra bir yeni bir başkan atanmasıyla, Jean Todt'un yerini alacak kişinin, F1'in gelecekte daha iyi olmasını sağlamak için hızlı hareket etme fırsatı olduğuna inanıyor.

Personel değişikliğine ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda Marko, "Bu bizim görevimiz değil ama bu kadar çok hata ve şüpheli karar verildikten sonra kesinlikle bir şeyler yapılmasına ihtiyaç var."

“Yeni bir başkan geliyor, bu yüzden önce buradan başlamak isteyecektir. Hakemler de kesinlikle sorgulanmalı." dedi.

Masi'nin Abu Dhabi yarışını idare etme şeklinden memnuniyeti sorulduğunda Marko, "Kurallar öyle olmalı ki hızlı bir karar alınabilsin ve sorumlular bunları birkaç saniye içinde gerçekleştirebilsin. Bu kararlar bu kadar değişken olamaz.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, celebrate with their team in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images