Formula 1 Amerika GP

Red Bull: "F1'deki can sıkıcı sorun 2027'ye kadar çözülmeyecek"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, takımın yarış startlarında yaşadığı sorunların bu sezon tamamen çözülemeyeceğini düşünüyor.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 10:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Austin'deki yarışa üçüncü sıradan başlayan Red Bull pilotu Isack Hadjar, yarışın başlamasının ardından beşinciliğe geriledi. Fransız pilot, yaşadığı sorunu 'debriyajın gereğinden fazla güç aktarması' olarak nitelendirdi.

Sorunlar bununla da sınırlı kalmadı: Hem Hadjar hem de takım arkadaşı Max Verstappen telsiz iletişiminde problemler yaşadı. Verstappen ise yaşanan aksaklıkların ardından takımın artık 'işaret diliyle iletişim kurmaya başlaması gerektiğini' söyleyerek duruma esprili bir şekilde tepki gösterdi.

Mekies'e, Hadjar'ın takımın karmaşık sorunları çözmekte başarılı olduğu ancak 'basit şeylerde' zorlandığı yönündeki değerlendirmesine katılıp katılmadığı soruldu.

Fransız takım patronu, telsiz sorunlarının yarattığı hayal kırıklığını kabul ederek şunları söyledi: "Isack'in söylediklerinde bir miktar haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Üst üste iki yarışta telsiz sorunları yaşamak hepimizi hayal kırıklığına uğratıyor."

"Bu durum herkesin işini çok zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu sorunu oldukça hızlı bir şekilde çözmek istemek konusunda haklı."

Mekies'e göre yarış startlarındaki sorunları çözmek, telsiz iletişimini düzeltmekten çok daha karmaşık bir süreç gerektiriyor. Takım patronu, start performansının şirketin neredeyse bütün teknik departmanlarını ilgilendirdiğini belirtti.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Liam Fabre

"Start meselesini çözmek biraz daha karmaşık. Çünkü start performansı, aerodinamik departmanı dışında şirketin neredeyse bütün departmanlarını ilgilendiriyor."

"Motor, vites kutusu, debriyaj ve daha pek çok unsur bu konuda rol oynuyor. Sezonun başından bu yana start performansı konusunda referans takım olmadığımızı kesinlikle gördük."

"Yılın başında startlarımızın ne kadar kötü olduğunu hatırlayabilirsiniz. Ancak bu sırada aracımızın büyük ölçüde gelişmesi ve ön sıralara daha yakın mücadele etmesi, bu eksikliği artık çok daha can sıkıcı hâle getiriyor. Çünkü etrafımızdaki rekabet çok güçlü."

Red Bull'un start performansını geliştirmek için sezonun geri kalanında çalışmaya devam edeceğini belirten Mekies, takımın rakipleriyle arasındaki farkı azaltabileceğine inandığını söyledi. Ancak mevcut teknik paketin bu sezon tamamen düzeltilmesinin mümkün olmadığını da vurguladı.

Mekies, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bir yandan, bugünden sezon sonuna kadar rakiplerimizle aramızdaki farkı azaltmaya devam edeceğimize inanıyorum. Her yarışta yeni şeyler öğreniyoruz ve aradaki farkı kapatmak için küçük adımlar atıyoruz."

"Diğer yandan, sezon bitmeden referans takım konumuna gelemeyeceğimizi de biliyorum. Bunun için tasarımda ve donanımda önemli değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu değişikliklerin etkisini ise ancak gelecek yıl göreceğiz."

"Bu sorunun neden kaynaklandığını anlasaydık şimdiye kadar çözmüş olurduk. Dolayısıyla bu problemlerden neden bu kadar etkilendiğimizi tam olarak anlamış değiliz."

"Rakiplerimizin bu konuda bizden daha iyi iş çıkardığını kabul etmem gerekiyor. Çünkü herkesin telsiz konuşmalarını duyabiliyoruz ve biz istediğimizden daha fazla sorun yaşadık."

İlginizi Çekebilir:

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Antonelli: “Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Alex Harrington





Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 s



Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"





Leclerc söz verdi: "Startta Hamilton'la birbirimizden uzak duracağız"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



23 s



Leclerc söz verdi: "Startta Hamilton'la birbirimizden uzak duracağız"





Russell: "F1 pistleri birkaç yılda bir yeniden asfaltlanmalı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



2 g



Russell: "F1 pistleri birkaç yılda bir yeniden asfaltlanmalı"

Daha fazlası

Laurent Mekies





Mekies, Verstappen'in şampiyonluk mücadelesine dönüşü hakkında: "Olağanüstü bir şeye tanıklık ediyoruz"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 y



Mekies, Verstappen'in şampiyonluk mücadelesine dönüşü hakkında: "Olağanüstü bir şeye tanıklık ediyoruz"





Mekies: "Tsunoda'nın Monza hafta sonu gayet iyiydi"



Formula 1



Formula 1



İtalya GP



8 Eyl 2025



Mekies: "Tsunoda'nın Monza hafta sonu gayet iyiydi"





Marko: "Mekies'in takıma olumlu anlamda büyük bir etkisi oldu"



Formula 1



Formula 1



İtalya GP



7 Eyl 2025



Marko: "Mekies'in takıma olumlu anlamda büyük bir etkisi oldu"

Daha fazlası

Red Bull Racing





Hadjar öfkeli: "Red Bull, debriyaj sistemini yeniden tasarlamalı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



4 s



Hadjar öfkeli: "Red Bull, debriyaj sistemini yeniden tasarlamalı"





Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



12 s



Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"





Verstappen: "COTA patronu aracımı kullansa beş tur sonra yürüyemez hâle gelir"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Verstappen: "COTA patronu aracımı kullansa beş tur sonra yürüyemez hâle gelir"

Son Haberler





Red Bull: "F1'deki can sıkıcı sorun 2027'ye kadar çözülmeyecek"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



2 dk



Red Bull: "F1'deki can sıkıcı sorun 2027'ye kadar çözülmeyecek"





Antonelli: “Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



42 dk



Antonelli: “Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti”





Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 s



Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"





Sainz: “İlk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



2 s



Sainz: “İlk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol