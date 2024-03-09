Red Bull F1'de yaşanan son olay, zirvedeki kirli savaşı nasıl ortaya çıkardı?

Ancak bu gelişme, tepedeki önemli değişimin etkisinin ötesinde, takımın kontrolü için topyekûn bir savaşa dönüşen olaya da ışık tuttu.

Başlangıçta bir kadın çalışanın Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner'ın davranışlarına karşı münferit bir şikayeti olarak başlayan olay, F1 takımının kaderini belirleyebilecek ölümüne bir mücadeleye dönüştü.

Marko'nun Cumartesi günü Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff ile bir araya geldiğinde geleceğini öğreneceği neredeyse kesinken, onu askıya almaya ya da emekliliğini hızlandırmaya yönelik herhangi bir hareket Max Verstappen'in mevcut sözleşmesinin öngördüğünden daha erken ayrılmasını tetikleyebilir. Peki tüm bunlar Adrian Newey'i nerede bırakacak?

Bu durum, Red Bull'u baskın bir güce dönüştürmeye yardımcı olan temel sütunların potansiyel olarak çekilmesiyle tüm kartların yıkılmasına yol açabilecek bir durum.

İşlerin bundan sonra nereye gideceğini kestirmek şu an için zor, ancak önemli olan Marko'yu çevreleyen son dramanın perde arkasında gerçekte neler olup bittiğini belki de en iyi şekilde ortaya çıkarması.

Bahreyn Grand Prix'sinden bu yana - Horner soruşturmasının merkezinde yer aldığı iddia edilen kanıtlarla ilgili üst düzey F1 personeline isimsiz e-postalar gönderildiğinde - burada karanlık güçlerin devrede olduğu açıktı.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Shameem Fahath

Red Bull organizasyonu içindeki bazı figürlerle yakın ilişkileri olduğu bilinen çeşitli yayınlarda haftalardır bilgi sızdırılıyordu.

Sızıntılar, davanın ayrıntılarına ilişkin iddia edilen kanıt ve bilgilerin yanı sıra ilgili taraflardan gönderilen ve yalnızca sınırlı sayıda kişi tarafından görülebilen mektupları da içeriyordu.

Bir de Bahreyn'de gönderilen ve Horner'ı utandırmak ve Red Bull'u Horner'ı destekleme ve aleyhindeki kanıtları reddetme kararını yeniden düşünmeye itmek için kasıtlı olarak tasarlanmış olan isimsiz e-posta dosyası vardı.

Bu e-postalar kirli bir savaşın söz konusu olduğunu kanıtlıyordu ama aynı zamanda olayların arkasında kimin olduğuna ve neden her şeyin göründüğü gibi olmadığına dair bazı ipuçlarını da ortaya çıkarıyordu.

İddia edilen mesaj kanıtları tutarsızlıklar içeriyordu ve Red Bull ve F1'in kendi BT uzmanları, VPN'ler devrede olsa bile, e-posta göndericisini bir IP adresine kadar izlemeye çalışırken, suçlu hakkında verilen başka önemli ipuçları olduğu anlaşıldı.

E-posta alıcılar listesinde yer alan 'Hass' ve 'Dominecali' şeklindeki iki hata ve kişisel veya iş adreslerinin seçimi de olayların nereden gelmiş olabileceği konusunda fikir veriyordu.

Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Ayrıca, anonim e-posta adresinden gelen başka yazışmaların da belirli kelimelerin çerçevelenmesi açısından ipuçları vermiş olabileceği konuşuluyor.

Son birkaç hafta içinde meydana gelen tüm sızıntıların ve e-postaların tek bir kişiden mi, farklı kişilerden mi geldiği yoksa bir grup tarafından koordine edilen bir çaba mı olduğu henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Ancak kesin olan bir şey var ki o da Horner'ın görevden alınması için bir komplo kurulduğu.

Horner'ın Perşembe günü Suudi Arabistan'da söylediği gibi: "Diğerleri bundan faydalanmak istedi."

"Ne yazık ki Formula 1 rekabetçi bir iş. Ve belli ki bundan faydalanmak isteyen unsurlar var. Ve bu belki de sektörümüzün pek de güzel olmayan tarafıdır."

Durumun artık Marko'yu da kapsıyor gibi görünmesi, bunun artık sadece kişisel bir şikayet ya da daha iyi sözleşme koşulları elde etmek için bir komplo olmadığını gösteriyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz'in 2022 Birleşik Devletler Grand Prix hafta sonunda ölmesinin ardından oluşan güç boşluğunda, F1 takımının kontrolü için bir mücadele yaşanıyor gibi görünüyor.

O zamandan bu yana Horner ve Marko, Mateschitz sonrası yeni yapıda Mintzlaff'ın dikkatini çekmek için mücadele ettiler ve görüş ayrılıkları olduğu açıktı.

Geçen yıl Austin'de Marko'nun geleceği ve işleri kimin yürüttüğüyle ilgili çok sivri açıklamalar yaptığı ana geri dönelim.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total.com'a verdiği demeçte Marko, "2024'ün sonuna kadar sözleşmem var ve sonuçta bu Christian Horner'ın değil hissedarların kararı ve sonunda karar verecek olan benim." demişti.

Marko geçen kış yeni bir sözleşme imzaladı, ancak bunun eskisi kadar uygun koşullarda olmadığına dair iddialar vardı - bu da kötü duyguları daha da körüklemiş olabilir.

Red Bull'un iki kilit oyuncusu arasındaki gerginlik bir sır olmasa da Horner'ın Marko'nun takımda kalmasına razı olduğu açıktı çünkü Marko'nun katkısı değerliydi ve davranışlarında hoşlanmadığı boşlukları dolduran unsurlar vardı. Dostlarınızı yakın, düşmanlarınızı ise daha da yakın tutmak her zaman akıllıca olacaktır.

Ancak görünen o ki, Horner Red Bull içindeki güç tabanını güçlendirdikçe (RB takımının yeniden canlandırılması planlarında ve Red Bull Powertrains'in kurulmasında kilit rol oynadı), Marko'nun daha önce sahip olduğu kontrolü kaybetme konusundaki huzursuzluğu da arttı.

Dolayısıyla, bu yılın başlarında Horner'a karşı başlatılan şikâyetin ortasında onu ifşa etmek için bir fırsat kapısı açıldığında, bunun bazıları tarafından Horner'ı indirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi kaçınılmazdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, babası Jos Verstappen ile birlikte Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ve tepede bir şeyleri değiştirmeye yönelik herhangi bir hamle, tüm bu olup bitenlerde Marko ile büyük ölçüde aynı hizada olan Verstappen kampının desteğini almış gibi görünüyor.

Max Verstappen'in sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanıp aracından indikten hemen sonra Marko'nun ORF'ye yaptığı ve kendisinin görmeyeceği orijinal açıklamaları sorulduğunda Hollandalı'nın genellikle sadece iyi bilgilendirilmiş olmanın getirdiği türden uzun bir monolog yanıt vermesi çok anlamlıydı.

Verstappen akşamın ilerleyen saatlerinde televizyon röportajlarında Marko'yu savunurken daha da güçlüydü ve onu işinde tutmak için "kesinlikle" elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Marko'nun görevden alınması halinde kendisinin de ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "O zaman takımda büyük bir sorun yaşayabiliriz. Evet." şeklinde cevap verdi.

Baba Jos Verstappen'in Bahreyn'den sonra Horner'ın kalması halinde takımın 'patlamasından' korktuğunu açıklamasıyla birlikte, sürücü kampı ile Marko arasındaki ittifak açıkça görülüyor.

Verstappen Sr. ise Horner'ın kalması halinde Red Bull'un zarar göreceğine dair inancından geri adım atacağına dair hiçbir işaret göstermedi.

Cumartesi günü The Daily Mail'e konuşan Baba Verstappen şunları söyledi: "Bence Christian'ın 'beni yalnız bırak' demesi için artık çok geç. Ancak Taylandlı sahibin desteğine sahip, bu yüzden sezonun geri kalanında kalacağını düşünüyorum."

"Kalmasının kötü olacağını söylemiştim, tüm bu durum takım için gerçekten iyi değil."

Marko/Verstappen'in bir kampta, Horner'ın ise diğer kampta yer aldığı düşünüldüğünde, şehir muhtemelen artık her ikisi için de yeterince büyük değil.

Şimdi Red Bull ve Mintzlaff'ın alması gereken büyük bir karar var. Tüm gözler takımın Suudi Arabistan'daki misafirhanesinde olacak. Bu gece takımın şeflerinden birinin padoktan son kez çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.