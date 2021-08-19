Red Bull, F1 takımlarının pilot kadrolarından mutlu

Her iki Red Bull takımında da bu sene pilot kadrolarında değişiklik oldu. Red Bull Racing'de Max Verstappen'in yanına Sergio Perez gelirken; AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin yanına Yuki Tsunoda getirildi.

Gasly'nin AlphaTauri'deki liderlik rolünün de etkisiyle Perez'in Red Bull'da kalacağına dair işaretler artıyor. Horner da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada değişiklik yapmaya gerek olmadığını söyledi.

Horner, geçen senenin sonunda kendi pilot havuzlarının dışına çıkıp Perez'le anlaşarak doğru karar verdiklerini, Perez'in kendisini kanıtladığını söyledi.

Horner, "Biz her zaman gençlere fırsat vermemiz gerektiğini düşündük. Red Bull, diğer takımlardan daha çok bunu yaptı."

"Ancak zaman zaman programınızın dışına çıkmanız gerekebilir."

"Bunu yaparken cesur bir karar aldık ancak sonunda doğru karar oldu. Takım içerisindeki dinamikler iyi çalışıyor."

"Pierre, AlphaTauri'de harika iş çıkarıyor ve o hâlâ hemen hemen bir Red Bull Racing pilotu. Bu açıdan iyi durumdayız." dedi.

Perez'in bu sene yaşadığı en büyük sıkıntı, araçtan sıralamalarda maksimumu almak oldu.

Buna rağmen Horner, Perez'in sezonun ilk yarısında iyi iş çıkardığını ve Verstappen'in kötü günlerinde Mercedes'ten puan çaldığını söyledi.

Horner, "Sergio'nun ondan umduğumuz şeyi başardığını düşünüyorum."

"Bakü'de Lewis Hamilton'ı baskı altına alarak galibiyet kazandığını gördünüz. Takımlar şampiyonası için puanlar topladı ve Fransa GP'de gördüğümüz üzere takım oyunu da oynuyor. O, harika bir takım oyuncusu ve onun yaptığı işten çok mutluyuz." dedi.