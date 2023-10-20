Red Bull F1 takımının başında neler oluyor?

F1'de üst üste üçüncü şampiyonluğu elde etmek için rekorlar kıran sezonu aynı başarının devamını getirirken, üst düzey perde arkasında büyük değişiklikler oldu.

Bu değişimler her zaman dışarıdan yeni roller ve sorumluluklar konusunda bazı belirsizlikleri tetikleyecekti ve belki de bu hafta F1 takımının tepesinde potansiyel güç mücadelelerine dair yeni söylentileri körüklemeye yardımcı oldular. Peki bu spekülasyonlar gerçeğe dayanıyor mu?

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Direktörü, Red Bull Racing, Adrian Newey, Teknoloji Direktörü, Red Bull Racing, Red Bull Racing takımı 2023 sürücüler dünya şampiyonluğunu garantiledikten sonra kutlama yapıyor

Yeni yönetim

Mateschitz gibi etkili birinin trajik ayrılışının, işlerin işleyişinde ve özellikle de F1 takımının ana şirketle çalışma biçiminde bir iç değişimi tetiklemesi kaçınılmazdı.

Mateschitz'in gidişiyle birlikte enerji içecekleri şirketinin mülkiyeti artık %49 hisseye sahip olan oğlu Mark ile çoğunluk kontrolüne sahip olan Taylandlı milyarder Chalerm Yoovidhya arasında bölünmüş durumda.

Ayrıca daha önce Red Bull'un futbol faaliyetlerinde yer almış olan ve F1 dünyasını yakından tanıyan Oliver Mintzlaff da yeni CEO oldu.

Değişiklikler Red Bull'un F1 faaliyetlerinin gözden geçirilmesini tetikledi ve bu da geleceğe yönelik tam bağlılık ve AlphaTauri'yi geliştirme ve iyileştirme çabasıyla sonuçlandı.

Ancak Red Bull Austin'e vardığında, kendisini Brezilya'da ortaya çıkan ve Horner ile Marko arasında bir güç mücadelesi olduğuna dair medya söylentilerinin merkezinde buldu. Horner'ın Marko'nun çıkışını ve olası bir iç savaşı tasarlamaya çalıştığı yönündeki iddialar, dünya şampiyonu Max Verstappen tarafından hızla reddedildi.

Verstappen, "Dışarıdan bakınca insanların saçmalamaya çalıştığını gördüm, çünkü bence takımdaki hava çok iyi."

"Herkes rolünün ne olduğunu tam olarak biliyor." diyerek iddiaları reddetti.

Yine de ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ve Marko'nun söylentiler hakkında bazı ilgi çekici yorumlar yapmasının ardından takım şefleri arasındaki ilişkilere dair başka sorular da gündeme geldi.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total.com'a verdiği demeçte Marko, "2024'ün sonuna kadar sözleşmem var ve sonuçta bu Christian Horner'ın değil hissedarların kararı ve sonunda karar verecek olan benim." dedi.

Bu ateşli açıklamalar ikili arasındaki potansiyel sorunun teyidi olarak yorumlanabilirdi. Ancak Horner'a göre bu gerçekte neler olup bittiğini yansıtmıyor.

Fotoğraf tarafından: Jerry Andre / Motorsport Images Dr. Helmut Marko, Red Bull Motor Sporları Danışmanı ve Dietrich Mateschitz, Red Bull CEO'su ve Kurucusu

Kurumsal bataklık riski

Mateschitz'in ölümünün ardından Marko'nun Red Bull'daki çalışma dinamikleri değişmiş olsa da, Horner ikilinin birlikte çalışma şeklinin neredeyse hiç değişmediği konusunda net.

Horner, kamptaki sorun söylentileri hakkında "Bence çok fazla kazanmanın dezavantajlarından biri, yıl içinde hakkında yazılacak çok fazla şeyin olmadığı bir noktaya gelmenizdir."

"Rekabet etmediğimiz ya da diğer takımlarla bir rekabet içinde olmadığımız için başkalarının taş atması çok kolay oluyor. İçinde yaşadığımız yeni sosyal medya dünyasında bu tür şeylerin bu kadar ilgi görmesi şaşırtıcı. "

"Ama hiçbir şey değişmedi. Helmut tabii ki arkadaşı ve meslektaşı Dietrich'i kaybetti ama her zaman olduğu gibi aktif. Ben de onun görüşlerine değer veriyorum. "

"Neredeyse her gün F1'de olup biten önemli konular hakkında konuşuyoruz. "

"Dolayısıyla, her zaman güçlü bir çalışma ilişkisine sahip olduk. Ve ikimiz arasında her zaman güçlü bir ortaklık oldu. Bu değişmedi." dedi.

Fotoğraf tarafından: Lionel Ng / Motorsport Images Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

İkili arasında bazen belirgin farklılıklar olsa da Marko'nun sık sık açık sözlü olması (Perez'le ilgili son açıklamalarında görüldüğü gibi) ve Red Bull'daki bazı gruplarla arasının açılmasına neden olabiliyor.

Ama aynı şekilde Horner da Marko'da değer görüyor. Dahası, Red Bull'un F1'in zirvesinde kalmak için ihtiyaç duyduğu hızlı tepki veren yarış takımı olmaya devam etmesini sağlamada kritik bir rolü olduğuna ve olmaya devam ettiğine inanıyor.

Horner, "Helmut'un en önemli özelliklerinden birinin acımasızca dürüst olması olduğunu düşünüyorum."

"Onunla çalışmanın en güzel yanlarından biri de bu, tam olarak nerede durduğunuzu biliyorsunuz. Her zaman güçlü ve yakın bir çalışma ilişkimiz oldu. "

"Dietrich ile olan ilişkisi sayesinde bize ve bana işimizi yürütme özgürlüğü verdiğini düşünüyorum. Bu sayede kurumsal bir bataklığa saplanmaktan kurtulduk. "

"Bir yarış takımı gibi çalışmanın, hızlı ve kararlı kararlar almanın özünü koruyabildik, bunu yapmaya devam ediyoruz ama biraz daha farklı bir şekilde. "

"Bir kişiden başkana gitmek yerine, artık hissedarları da içeren biraz daha geniş bir konuşma var."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Hissedar desteği

Mateschitz'in vefatından bu yana yapılan değişiklikler raporlama yapısının farklı olduğu anlamına gelse de Horner, yönetim kurulu ve Mintzlaff ile ilişkilerinde işlerin eskisi kadar iyi yürüdüğünü söylüyor.

"Hızlı ya da kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğinde, ister bir binanın satın alınması isterse hızlı bir şekilde alınması gereken bir karar olsun, bunu kesinlikle yaptılar."

"Ekip açısından bakıldığında, bizim dünyamızda temelde hiçbir şey değişmedi. Red Bull Racing için gerçekten hiçbir şey değişmedi, hâlâ işimize devam ediyoruz ve elimizdeki işle uğraşıyoruz."

"Elbette AlphaTauri için biraz daha fazla değişiklik oldu, hissedarlar takımı satmak istemediklerine dair kesin bir taahhütte bulundular. "

"Bu nedenle, yönetmelikler çerçevesinde izin verilen sinerjilerden en iyi şekilde yararlanmak için belki de Red Bull Racing ile daha yakın bir şekilde uyumlu hale getiren bir yönetim yeniden yapılandırması oldu."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Parc Ferme'de

İyi polis/kötü polis

Horner ve Marko farklı kişiliklere sahip olsalar da, organizasyonların aslında üst düzey pozisyonlarda aynı kişilerin bulunmamasından yararlandıklarını anlamak önemlidir.

Red Bull zaman zaman üst düzey çalışanları arasındaki bu neredeyse iyi polis/kötü polis yapısından yararlandı ve bazı açılardan bu Horner'a da yardımcı oldu.

Horner, "Pek çok açıdan çok farklı insanlarız ama diğer açılardan da birbirimize çok benziyoruz: takıma duyduğumuz tutku, kazanma arzusu ve kazanmaya olan bağlılığımız açısından benzeriz."

"Ama her şey gelişiyor. Bugün Red Bull Racing'in geldiği noktaya ya da Red Bull'un F1'e dahil olduğu zamana kıyasla bizim geldiğimiz noktaya bakacak olursam, çok değiştiğini görüyorum. "

"Red Bull Jaguar'ı satın aldığında 400'den biraz fazla kişiydik, şimdi ise tüm grupta 1600'den fazla kişiyiz. Şirket büyük bir iş ve evrim geçirdi. Başladığım zamana kıyasla şu anda yaptığım işe bakıyorum - 2005'te yaptığımdan çok daha fazlasını yapıyorum." dedi.

Fotoğraf: Sutton Images David Coulthard, Red Bull Racing RB01

Horner, Red Bull organizasyonunun son 12 aydaki değişime uyum sağlama biçiminden hiçbir endişe duymuyor ve kişisel olarak takımın ilerlemesini sürdürmek için tam olarak gerekenlere sahip olduğuna inanıyor.

Horner, "Red Bull kendi ana işinde başarılı olmaya devam ettikçe, ben de F1'de çok önemli olan özgürlüğe ve özerkliğe sahip oldum."

"Son 20 yılda bu kadar başarılı olmamızın nedenlerinden biri de bu. Muazzam bir desteğimiz var. Her iki hissedar tarafından da onaylanan yeni bir rüzgar tüneline yatırım yapıyoruz."

"Tesislere ve kampüse yatırım yaparak burayı yetenekleri çekecek ve geliştirecek gerçek bir teknoloji kampüsü haline getiriyoruz."

"Yani değişen bir şey yok: bağlılık mutlak. Gücümüz ve derinliğimiz her zaman çalışanlarımız olmuştur. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü teknik gruba sahip olduğumuza inanıyorum. "

"Operasyonel olarak güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Organizasyonda herhangi bir zayıflık görmüyorum. Bence bu daha iyi olamayacağımız anlamına gelmiyor. Her zaman gelişebilirsiniz ve her zaman öğrenirsiniz ama bence Red Bull Racing şimdiye kadarki en iyi durumda." dedi.