Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti

Organizasyonun diğer takımlara kıyasla farklı bir iş modeli var; RBT grubu Red Bull Racing'in ana şirketi olarak hareket ediyor ve ikincisi resmi olarak sadece 50 kişiyi istihdam ediyor.

RBT'nin gelir akışının AlphaTauri için yapılan işler ve tedarik edilen parçalar için yapılan ödemeleri de içermesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Buna ek olarak, Milton Keynes kampüsünde faaliyet gösteren, ikisi mevcut ve gelecekteki F1 güç aktarma sistemi projelerinde yer alan dört farklı ama ilişkili şirket daha var.

RBT, bir önceki yılın rakamı olan 341,9 milyon sterline göre %13'lük bir artışla 385,6 milyon sterlin ciro açıklarken, vergi sonrası kâr 8,6 milyon sterlinden 13,4 milyon sterline yükseldi.

Red Bull Racing'in rakamları yukarıdaki grup toplamlarına dahil edildi. Ciro 278,0 milyon £ olarak gerçekleşti ve 2021'e göre neredeyse 40 milyon £'luk bir artış gösterdi. Vergi sonrası kâr 2,0 milyon sterlin ile bir önceki toplam olan 1,3 milyon sterlinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Ekstra gelirin büyük bir kısmı F1 ödül fonundan geldi. Red Bull 2021 takımlar şampiyonasında ikinci olmasına ve dolayısıyla 2022 ödül fonu sıralamasında kazanan Mercedes'in ardından ikinci takım olmasına rağmen, genel pasta daha büyük oldu.

Takım ayrıca Oracle'ın 2022 sezonunun başında isim sponsoru olarak katılmasıyla daha yüksek sponsorluk geliri elde etti.

Red Bull, üretim maliyetlerinin "harcamaların dikkatli yönetimi, güçlü göreceli performans ve güvenilirlik ve sınırlı yarış kaza hasarı" nedeniyle daha düşük olduğunu belirtiyor.

RBT ayrıca idari giderlerin, bir önceki yılın bütçe sınırının ihlali nedeniyle Ekim 2022'de FIA tarafından kesilen 7,0 milyon dolar veya 6,2 milyon sterlinlik ceza nedeniyle kısmen arttığını söylüyor.

Red Bull logosu Fotoğraf tarafından: Lionel Ng / Motorsport Images

İlginç bir şekilde, denetçilerin hesaplarla ilgili notları -ki bunlar genellikle standart bir kes-yapıştır şeklindedir- özellikle bütçe sınırı ihlaline değinmektedir.

Ersnt & Young, ihlali ve bunun "koşullarını ve nedenlerini" araştırdığını, hem Red Bull yönetimiyle hem de doğrudan FIA ile görüştüğünü ve dosyanın kapatıldığını doğruladığını açıkladı.

Max Verstappen'in şampiyonluk başarısı ve 2022 takımlar şampiyonluğu zaferi ile ilgili personel ikramiyeleri maliyetleri artırırken, sürücüler de daha büyük ikramiyeler kazandı.

RBT'nin toplam personel sayısı, daha önce belirtilen ve doğrudan RBR'ye bağlı olan 50 personel de dahil olmak üzere 736'dır.

Bu rakam, şirketin 2021 için açıkladığı 773 ve 2020 için listelediği 934'e kıyasla daha düşüktü; bu da bütçe sınırının etkisini gösterdiğinin ve personel sayısında bir azalmayı ve kardeş şirketlere yeniden dağıtımı tetiklediğinin bir işareti.

Bu arada, aktarma organları bölümü, 2025 yılına kadar kullanılacak mevcut Honda güç ünitelerine hizmet vermek ve 2026'da yarışacak Ford destekli yeni motorun oluşturulması arasında ayrım yapmak için artık iki ayrı şirkete bölündü.

Geçen yılın ortalarına kadar her iki proje de orijinal Red Bull Powertrains Ltd. çatısı altında yürütülüyordu. O şirket, Red Bull GmbH'nin doğrudan bir yan kuruluşu, bu nedenle aynı Milton Keynes tesisinde olmasına rağmen RBT/RBR grubunun bir parçası değil.

Mayıs 2022'de, gelecekteki güç ünitesi projesine odaklanmak için yeni bir kardeş şirket - Red Bull Powertrains 2026 Ltd - kuruldu ve yine Avusturyalı ana şirketin doğrudan bir yan kuruluşu oldu.

Güç üniteleri artık FIA mali düzenlemelerine tabi olduğundan, Honda ve Ford projeleri arasındaki ayrımı tam olarak netleştirmek için bu bölünme gerekliydi.

RBP Ltd, 2022'nin "hibrit" yılı olarak adlandırdığı ilk altı ayında her iki projeyi de şemsiyesi altında bulundurarak, gerekli büyük yatırımı yansıtacak şekilde 184,5 milyon £ ciro ve 5,8 milyon £ kâr elde etti.

Mayıs-Aralık dönemi için yeni kurulan RBP 2026 Ltd kuruluşu 59,4 milyon sterlin ciro beyan etti ve şirket 8,0 milyon sterlin vergi sonrası zarar etti.

RBP'nin yıl içindeki ortalama personel sayısı 439 olup, 221'i Ar&Ge, 121'i üretim ve 97'si de yönetim ve destek bölümlerinde çalıştı.

Bu arada, RBP 2026'nın 2022'nin ikinci yarısındaki ortalama personel sayısı 166 olup, 112'si AR&GE'de, 39'u üretimde ve 15'i yönetim ve destekte çalışıyor olarak gösterildi. Genel rakamın, şirketin büyümesi nedeniyle 2023 yılı boyunca önemli ölçüde arttığı bilinmektedir.

Buna ek olarak, Ocak 2022'de RBT/RBR grubunun bir parçası olmayan ve Red Bull GmbH'nin bir başka doğrudan iştiraki olan Red Bull Advanced Technologies Ltd kuruldu.

F1 teknolojisini spor dışında kullanmayı ve FIA bütçe sınırının dışında kalan kaynakları kullanmayı amaçlayan şirketin en yüksek profilli projesi RB17 hiper otomobili oldu. Şirket ayrıca "hidrojenle çalışan yarış arabaları, yarış motosikletleri, elit yarış bisikletleri, yüksek performanslı yelkenli tekneler ve hatta sıcak hava balonları" ile de ilgilendiğini söylüyor.

RBAT 6,1 milyon sterlin ciro beyan etti ve 21'i üretimde, 49'u AR&GE'de olmak üzere 70 kişilik bir personel sayısına sahip olduğunu açıkladı.

Bir başka şirket olan Red Bull Advanced Services Ltd, yukarıda bahsi geçen tüm kuruluşlara destek sağlamaktadır. Mayıs 2022'de kurulan bu şirkette 31 kişi çalışmaktadır ve cirosu 3,6 milyon sterlindir.