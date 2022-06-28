Red Bull, F1 standartlarında zemin etkili Newey tasarımı bir hiper otomobil hazırlıyor!

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Red Bull, bugün Milton Keynes'teki fabrikasında büyük projesini duyurdu ve Formula 1 takımının teknik ekibinin başında yer alan Adrian Newey'in tasarladığı yeni hiper otomobil projesini açığa çıkardı.

İki koltuklu olarak tasarlanan ve sadece pist kullanımı için geliştirilecek olan bu otomobilden sadece 50 tane üretilecek ve otomobilin amacı maksimum hız olacak.

Zemin etkili olarak tasarlanan bu otomobilde V8 turbo hibrit güç ünitesi yer alacak. Bu ünitenin 1100 beygir civarında olması ve otomobilin performansının F1 araçları seviyesinde olması planlanıyor.

Bu otomobili alacak kişiler aynı zamanda Red Bull'un simülatör tesislerine erişim hakkını elde edecekler ve otomobil geliştirme ve pist antrenmanları programına dahil olacaklar.

Red Bull'un Formula 1 Takım Patronu Christian Horner, "RB17, Red Bull Teknoloji Kampüsü'müzde artık bir seri üretim otomobil hazırlama ve üretme kapasitesine sahip olan Red Bull Advanced Technologies'in evriminde önemli bir kilometre taşını işaret ediyor."

"Dahası RB17 ile ilk kez Red Bull markasını taşıyan bir otomobil koleksiyonculara sunulmuş olacak." dedi.

Newey, "RB17, şampiyonluk kazanan Formula 1 arabaları ortaya çıkarma konusunda bildiğimiz her şeyi, iki koltuklu bir arabada olağanüstü performans seviyeleri sunan bir paket hazırlamak için kullanmamızı sağlayacak."

"Her seviyede performans tutkumuzla hareket eden RB17, tasarım ve teknik açıdan sınırları, daha önce meraklılar ve koleksiyoncular için mevcut olanın çok ötesine taşıyor." dedi.

Red Bull normalde RBxx uzantılı isimleri F1 araçlarına veriyor ve 2022'de kullanılan F1 aracının adı RB18. Ancak takım, 2021'de şasi gelişimi dondurulmasının ardından geçen sene pilotlar şampiyonluğu kazandığı aracına bir önceki sezon kullanılan aracın devamı olduğu için RB16B adını vermişti. Bu sayede RB17 ismi hiç kullanılmamıştı. Red Bull böylece bu ismi, F1 performansı vermesini umduğu hiper otomobille değerlendirmiş oldu.