Red Bull, F1 şampiyonluğunu Milton Keynes'te kutladı
Red Bull, Formula 1 dünya şampiyonluklarını kutlamak için Cumartesi günü Milton Keynes'te bir gösteri düzenledi.
Cuma günü Bologna'da düzenlenen FIA Ödül Töreni'ne katılan ve burada bu yılki başarılarının ardından kupalarını alan Max Verstappen, Sergio Perez ve Christian Horner'ın Cumartesi günü Milton Keynes'te düzenlenecek etkinlik için İngiltere'ye dönmesi bekleniyordu.
Her iki Red Bull pilotu da cumartesi günü 2011 V8 motorlu RB7 ile Milton Keynes caddelerinde gösteri yaptı. Soğuk hava ve dar bölümler, ikili için durumu hiç de kolaylaştırmadı.
Örneğin ilk sürüşünde Perez, kendisine sağlanan alanda aracı tam olarak döndürmeyi başaramadığı için bir süre takılı kaldı. Mekanikerler onu geri itti ve Perez ancak o şekilde yola devam etti. Programın geri kalanı sorunsuz geçti.
Katılımcılara Red Bull tarafından üç saatlik bir gösteri sunuldu. Verstappen ve Perez'in yanı sıra, dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Loeb ve Dougie Lampkin gibi isimler de gösteri yaptılar.
Ayrıca Patrick Friesacher, Milton Keynes'te Red Bull NASCAR'ı sürerken, Red Bull Driftbrothers kalabalığı lastik yakarak mutlu etti.
Perez ilk sürüşünün ardından Viaplay'e yaptığı açıklamada, "Çok dar ve sıkışık bir parkur ama çok fazla insan ve bu kadar çok mutlu yüz görmek güzel. Bugün takım için harika bir gün." dedi.
Max Verstappen de ilk sürüşünün ardından, "Yıl sonu hep çok yoğun geçer ama bunu burada, Milton Keynes'te tekrar yapabilmemiz çok güzel."
"Sürüş yaptığımız yer biraz kaygan ve oldukça dardı. Fakat neyse ki yönetilebilirdi. Ayrıca çok engebeli ve fren yaparken birkaç kez takıldım! Yine de çok keyifliydi." dedi.
Red Bull, Milton Keynes'teki son demo sürüşünü 11 yıl önce yapmıştı.
Zhou: "F1'e çabuk adapte olduğum için kendimle gurur duyuyorum"
Hamilton: "Bir noktada aile kurmak isteyeceğim fakat şimdi sadece Mercedes'e odaklandım"
Son Haberler
Hamilton: "Sezon boyunca pozitif kaldığım için şaşkınım"
Lewis Hamilton, zorlu geçen sezon boyunca pozitif kalmak için çok uğraştığını ve bunu başardığına şaşırdığını itiraf ediyor.
Wolff: "Mick, Formula 1'de ikinci şansı hak ediyor"
Mercedes patronu Toto Wolff, Mick Schumacher'e gelecekte bir başka fırsat daha verilmesini umuyor çünkü bunu hak ettiğine inanıyor.
Gasly: "Ceza puanı sistemi revize edilmezse bundan etkilenecek tek pilot ben olmayacağım"
Men cezasına yaklaşan Pierre Gasly, ceza puanı sisteminin revize edilmesi gerektiğine inanıyor.
Horner: "Verstappen her açıdan olgunlaşmaya devam ediyor"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in her fırsata iki elle sarılarak kendilerini şampiyonluğa götürdüğünü düşünüyor.