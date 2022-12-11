Red Bull, F1 şampiyonluğunu Milton Keynes'te kutladı

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Cuma günü Bologna'da düzenlenen FIA Ödül Töreni'ne katılan ve burada bu yılki başarılarının ardından kupalarını alan Max Verstappen, Sergio Perez ve Christian Horner'ın Cumartesi günü Milton Keynes'te düzenlenecek etkinlik için İngiltere'ye dönmesi bekleniyordu.

Her iki Red Bull pilotu da cumartesi günü 2011 V8 motorlu RB7 ile Milton Keynes caddelerinde gösteri yaptı. Soğuk hava ve dar bölümler, ikili için durumu hiç de kolaylaştırmadı.

Örneğin ilk sürüşünde Perez, kendisine sağlanan alanda aracı tam olarak döndürmeyi başaramadığı için bir süre takılı kaldı. Mekanikerler onu geri itti ve Perez ancak o şekilde yola devam etti. Programın geri kalanı sorunsuz geçti.

Katılımcılara Red Bull tarafından üç saatlik bir gösteri sunuldu. Verstappen ve Perez'in yanı sıra, dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Loeb ve Dougie Lampkin gibi isimler de gösteri yaptılar.

Ayrıca Patrick Friesacher, Milton Keynes'te Red Bull NASCAR'ı sürerken, Red Bull Driftbrothers kalabalığı lastik yakarak mutlu etti.

Perez ilk sürüşünün ardından Viaplay'e yaptığı açıklamada, "Çok dar ve sıkışık bir parkur ama çok fazla insan ve bu kadar çok mutlu yüz görmek güzel. Bugün takım için harika bir gün." dedi.

Max Verstappen de ilk sürüşünün ardından, "Yıl sonu hep çok yoğun geçer ama bunu burada, Milton Keynes'te tekrar yapabilmemiz çok güzel."

"Sürüş yaptığımız yer biraz kaygan ve oldukça dardı. Fakat neyse ki yönetilebilirdi. Ayrıca çok engebeli ve fren yaparken birkaç kez takıldım! Yine de çok keyifliydi." dedi.

Red Bull, Milton Keynes'teki son demo sürüşünü 11 yıl önce yapmıştı.