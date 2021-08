Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Red Bull RB16B bu sene hem şasi hem de motor kombinasyonu açısından geçen seneye göre çok daha gelişmiş seviyede. Red Bull bu sayede Mercedes ile şampiyonluk mücadelesi veriyor ve turbo hibrit çağda ilk defa bu kadar güçlü.

Ancak enerji içeceği markası için her şey pürüzsüz bir şekilde ilerlemiyor. Takım sezonun ilk yarısında çeşitli teknik direktifler aldı ve politik bazı konuların ortasında kaldı.

Horner, zaman zaman maruz kaldıkları saldırıların kendilerini mutsuz etmediğini, bunların doğru yolda ilerlediklerini gösterdiğini söyledi.

Mercedes'in lobi çalışmaları için Motorsport.com'a konuşan Horner, "Bu konuya, tahmin edeceğinizden çok daha fazla enerji harcadılar. Bu açık bir stratejiydi."

"Ancak bu, bizi bir tehdit olarak gördüklerini gösteriyor. İnsanlar sizi işaret ediyorlarsa, bir şeyleri doğru yapıyorsunuzdur." dedi.

Padokta iki takım arkasında neler yaşanıyor olursa olsun, pist üstündeki mücadele de inanılmaz derecede yakındı.

İlk 11 yarışta Red Bull 6 galibiyet elde ederken Mercedes 5 galibiyet aldı. Şu an için Mercedes, Red Bull'un Macaristan ve Silverstone'da pahalıya mal olan yarış dışı kalmalarının ardından az farkla da olsa lider durumda.

2021'deki performans dengelerinin Mercedes'in yeni aero kurallarından etkilenmesinden mi yoksa Red Bull'un büyük ilerleme kaydetmesinden mi olduğunu söylemek zor.

Ancak yine de açık olan bir şey var ki, geçen sene RB16'da ince ayarı bulamayan Red Bull, bu sene aracın dengesi açısından çok daha iyi durumda ve bu sayede rekabetçi olabiliyor.

Horner, gösterdikleri gelişimin birçok faktörün bir araya gelmesi sayesinde olduğunu düşünüyor.

Takım geçen sene rüzgar tüneli verileriyle pist üstü verileri arasında korelasyon sorunu yaşıyordu ve bir süre bunu çözmeye çalıştı.

Bunun dışında COVID-19 sonrası geçen seneki şasilerin dondurulup bu sene de kullanılması sağlandı. Takım bu sayede güvendiği şasiyle devam ederek kış dönemine her açıdan güvenli bir şekilde girdi.

Horner, "Araç parçası açısından belli bir seviye devamlılık olmasından fayda sağladık."

"Korelasyon konusunda nerede sorun yaşadığını anlayabildik ve onları çözdük. Senenin ilk 6 ayı açısından bu kilit noktaydı diyebilirim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

Yeni aerodinamik kuralları da Red Bull'un lehine oldu. Mercedes ve Aston Martin gibi düşük eğimli araçlar, öne doğru yüksek eğimli araçlar karşısında yeni kurallardan daha olumsuz etkilendiler.

Bu konuyla alakalı Horner, "Aslında kuralların yüksek eğimli araçlar üzerinde büyük etkisi olacağı konusunda endişelerimiz vardı." diyor.

2021 sonunda F1'den ayrılacak olan Honda'nın daha güçlü ve daha iyi paketlenmiş güç ünitesini 2022'den 2021'e çekmesinin de Red Bull'un yükselişimde etkisi oldu.

Horner, "Birkaç şeyin kombinasyonuyla oldu. Sorunlarımızdan bazılarını anlayabildik, birçoğunu çözebildik ve daha toplu bir paket hazırladık."

"Bunlara ek olarak Honda, normalde 2022 için planladığı motoru Formula 1'deki son sezonuna yani bu seneye çekti. Onlar da büyük çaba gösterdiler. Tüm bunlar her şeyin bir araya gelmesini sağladı." dedi.

Honda'nın adımı, bu seneki mücadelede kritik olabilir. Red Bull ve Mercedes arasındaki küçük farklara bakarsak, güncellenmiş motor olmasaydı işlerin çok farklı olabileceğini söyleyebiliriz.

Honda'nın 2020 motoruna güvenmeyip 2022 motorunu öne çekmesinin Red Bull için durumu ne kadar değiştirdiğinin sorulması üzerine Horner, "Paketleme, enerji kullanımı ve oranlar açısından iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum."

"Ve Mercedes'in bu sene bu oranlardan biraz ödün verdiğini düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with the winning Constructors and Drivers trophies

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images