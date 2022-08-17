Red Bull F1 pilotu Perez, Agag'ın E1 sürat teknesi serisinde takım sahibi olacak

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Perez, 2023'te başlayacak olan E1 şampiyonasında yarışacak potansiyel 12 takımdan birine sahip olacak.

Perez, 2010 yılında Agag'ın Barwa Addax GP2 takımı için sürmüş ve sezonu, beş galibiyet ile ikinci sırada tamamlamıştı. İkili o zamandan beri iletişimde kaldı.

Perez, "E1'de yeni bir takım sahibi olma ve UIM E1 dünya şampiyonasında Meksika'yı temsil eden bir takım olma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor."

"Alejandro ile olan ilişkim dolayısıyla, yaptıklarıyla ve çeşitli şampiyonalarıyla yakından ilgilendim ve bence, motor sporlarının sürdürülebilir formlarını destekleme çabası övgüye değer."

"Global bir sahnede Meksika bayrağını dalgalandıran bir yarış takımı görmek harika olacak ve RaceBird'ü ilk kez çalışırken izlemek için sabırsızlanıyorum."

“Tekne ve E1'in yaratmaya çalıştığı heyecan verici spor hakkında birçok olumlu hikaye duydum."

"Bu, kariyerimde büyük bir mücadele ve öğrenme deneyimi olacak. Meksika'daki ve dünyadaki taraftar kitlesini büyütmeye yardım etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

FE başkanı olan ve CEO'su olduğu Extreme E serisini başlatan Agag şunları söyledi: "Ben ve Checo, Checo'nun takımım için yarıştığı GP2'de birlikte çalıştığımız günlerden beri yakın arkadaşız."

Team Mexican RaceBird boat

"Komik bir şekilde, benim onu sürücü olarak almam ve şimdi onun E1'de kendi takımına girmesiyle birlikte işler dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş gibi hissediyorum."

"O sadece son derece hızlı ve yetenekli bir yarış pilotu değil, aynı zamanda zeki ve başarılı bir takım sahibi olmak için gereken tüm özelliklere sahip."

"Checo'yu E1 ailesine karşılamaktan çok memnunum ve Team Mexico için planların nasıl gelişeceğini görmeyi iple çekiyorum." dedi.

Agag, E1'i, Scuderia'nın 2000 ve 2004 yılları arasındaki son derece başarılı dönemi sırasında Rubens Barrichello'nun yarış mühendisi Rodi Basso ile birlikte kurdu. Basso daha sonra Red Bull ve McLaren Applied Technology'de çalışmaya devam etti.

E1, sürdürülebilir su üstü teknolojisini teşvik etmenin yanı sıra, 58 mil hıza ulaşabilen RaceBird hidrofil teknesini ile yapılacak bir dizi yarışta dünya çapında 12 takım ve 24 pilotu çekmeyi umuyor.

Seri, motorlu teknelerin dünya yönetim organı Union Internationale Motonautique (UIM) tarafından onaylandı ve E1'in bir elektrikli yarış münhasırlık anlaşması vardır.