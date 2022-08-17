Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Schmitz: "Doğru stratejinin anahtarı sakinlik" Sonraki / 2026 F1 Güç Ünitesi Kuralları'nın tam metni
Formula 1 Haberler

Red Bull F1 pilotu Perez, Agag'ın E1 sürat teknesi serisinde takım sahibi olacak

Red Bull Formula 1 pilotu Sergio Perez, Formula E'nin kurucu ortağı Alejandro Agag tarafından kurulan elektrikli sürat teknesi serisinde bir takıma sahip olacak.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Red Bull F1 pilotu Perez, Agag'ın E1 sürat teknesi serisinde takım sahibi olacak
Haberi dinle

Perez, 2023'te başlayacak olan E1 şampiyonasında yarışacak potansiyel 12 takımdan birine sahip olacak.

Perez, 2010 yılında Agag'ın Barwa Addax GP2 takımı için sürmüş ve sezonu, beş galibiyet ile ikinci sırada tamamlamıştı. İkili o zamandan beri iletişimde kaldı.

Perez, "E1'de yeni bir takım sahibi olma ve UIM E1 dünya şampiyonasında Meksika'yı temsil eden bir takım olma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor."

"Alejandro ile olan ilişkim dolayısıyla, yaptıklarıyla ve çeşitli şampiyonalarıyla yakından ilgilendim ve bence, motor sporlarının sürdürülebilir formlarını destekleme çabası övgüye değer."

"Global bir sahnede Meksika bayrağını dalgalandıran bir yarış takımı görmek harika olacak ve RaceBird'ü ilk kez çalışırken izlemek için sabırsızlanıyorum."

“Tekne ve E1'in yaratmaya çalıştığı heyecan verici spor hakkında birçok olumlu hikaye duydum."

"Bu, kariyerimde büyük bir mücadele ve öğrenme deneyimi olacak. Meksika'daki ve dünyadaki taraftar kitlesini büyütmeye yardım etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

FE başkanı olan ve CEO'su olduğu Extreme E serisini başlatan Agag şunları söyledi: "Ben ve Checo, Checo'nun takımım için yarıştığı GP2'de birlikte çalıştığımız günlerden beri yakın arkadaşız."

Team Mexican RaceBird boat

Team Mexican RaceBird boat

"Komik bir şekilde, benim onu sürücü olarak almam ve şimdi onun E1'de kendi takımına girmesiyle birlikte işler dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş gibi hissediyorum."

"O sadece son derece hızlı ve yetenekli bir yarış pilotu değil, aynı zamanda zeki ve başarılı bir takım sahibi olmak için gereken tüm özelliklere sahip."

"Checo'yu E1 ailesine karşılamaktan çok memnunum ve Team Mexico için planların nasıl gelişeceğini görmeyi iple çekiyorum." dedi.

Agag, E1'i, Scuderia'nın 2000 ve 2004 yılları arasındaki son derece başarılı dönemi sırasında Rubens Barrichello'nun yarış mühendisi Rodi Basso ile birlikte kurdu. Basso daha sonra Red Bull ve McLaren Applied Technology'de çalışmaya devam etti.

E1, sürdürülebilir su üstü teknolojisini teşvik etmenin yanı sıra, 58 mil hıza ulaşabilen RaceBird hidrofil teknesini ile yapılacak bir dizi yarışta dünya çapında 12 takım ve 24 pilotu çekmeyi umuyor.

Seri, motorlu teknelerin dünya yönetim organı Union Internationale Motonautique (UIM) tarafından onaylandı ve E1'in bir elektrikli yarış münhasırlık anlaşması vardır.

paylaşım
yorumlar
Schmitz: "Doğru stratejinin anahtarı sakinlik"
Önceki haber

Schmitz: "Doğru stratejinin anahtarı sakinlik"
Sonraki haber

2026 F1 Güç Ünitesi Kuralları'nın tam metni

2026 F1 Güç Ünitesi Kuralları'nın tam metni
Alex Kalinauckas Daha fazlası
Alex Kalinauckas
F1 pilotları, Vettel'in GPDA direktörü olarak kalmasını umuyorlar
Formula 1

F1 pilotları, Vettel'in GPDA direktörü olarak kalmasını umuyorlar

Alonso: "Gerçekçi hedef ilk beş" Kanada GP
Formula 1

Alonso: "Gerçekçi hedef ilk beş"

Verstappen: "Kuru zemin lastiğine geçme kumarını hiç düşünmedim" Kanada GP
Formula 1

Verstappen: "Kuru zemin lastiğine geçme kumarını hiç düşünmedim"

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez: "Birçok kez yarış dışı kalmam sezonumu katletti"
Formula 1

Perez: "Birçok kez yarış dışı kalmam sezonumu katletti"

Horner, Perez'i övdü: "Max ile mükemmel çalışıyor"
Formula 1

Horner, Perez'i övdü: "Max ile mükemmel çalışıyor"

Perez'den Ferrari'ye destek: "Hepimiz hata yapıyoruz" Macaristan GP
Formula 1

Perez'den Ferrari'ye destek: "Hepimiz hata yapıyoruz"

Son Haberler

Norris: "McLaren 2-3 yıl içerisinde yarış kazanabilecek seviyeye gelecek"
Formula 1 Formula 1

Norris: "McLaren 2-3 yıl içerisinde yarış kazanabilecek seviyeye gelecek"

McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin kısa vadede olmasa bile orta vadede yarış kazanabileceği görüşünde.

Shovlin: "Galibiyet için 0.2 ila 0.3 saniyeye ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1

Shovlin: "Galibiyet için 0.2 ila 0.3 saniyeye ihtiyacımız var"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, galibiyet savaşı vermeyi umduklarını ancak bunun için 0.2 ila 0.3 saniyeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Horner, yeni kuralların üstesinden gelebileceklerine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Horner, yeni kuralların üstesinden gelebileceklerine inanıyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, dalgalanmayı kaldırması amacıyla getirilen kural değişiklikleri konusunda endişeli değil

Lundgaard, Vettel'in IndyCar'a uyum sağlayabileceğini düşünüyor
IndyCar IndyCar

Lundgaard, Vettel'in IndyCar'a uyum sağlayabileceğini düşünüyor

Rahal Letterman Lanigan adına IndyCar'da mücadele eden Christian Lundgaard, dört kez Formula 1 şampiyonu Sebastian Vettel'in IndyCar testi yapmasının harika olacağını düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.