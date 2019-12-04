Red Bull, F1 motorlarının kontrolü konusunda FIA'ya güveniyor

22 Ekim'de Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan, FIA'ya motor konusunda sorular içeren bir mektup yazmış ve bunun üzerine potansiyel boşlukların kapsanması ve kuralların standart şekilde yorumlanmasını sağlamak amacıyla bir dizi teknik direktif yayınlanmıştı.

Abu Dhabi GP başlamadan hemen önce, Charles Leclerc'in Ferrari'sinin yakıt deposunda tutarsızlık bulundu ve yapılan soruşturmanın ardından takıma 50 bin euro para cezası verildi.

Motorsporları'na konuşan Red Bull ekibi patronu Christian Horner FIA'nın yaklaşımından memnun.

“Kesinlikle bu motorların sahip olduğu karmaşıklığı, her anlamda kontrolün altına alabilmek adına her türlü çabayı sarf ettiklerini düşünüyorum."

"Gri alanların mümkün olduğunca net olmasını sağlamak için daha fazla adım atılıyor."

Takımların FIA'yı olası ihlallere veya diğer sorunlara karşı uyarmadaki rolüyle ilgili olarak şunları söyledi: “Elbette bu, her zaman için bir unsur, çünkü FIA'nın kaynakları sınırlı. Ama herkesin tarafsız bir oyun alanı oluşturmak için çok fazla yatırım yapıyor."

"Artık kış yaklaşıyor ve 2020 için en önemli şey netlik. Umarım kurallardaki değişiklikler ve teknik direktifler tüm bu endişeleri azaltacaktır. ”