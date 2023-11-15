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Formula 1 Las Vegas GP
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Red Bull, Las Vegas'ta özel renk düzeniyle yarışacak

Red Bull, Las Vegas Formula 1 Grand Prix'sinde kullanacağı özel renk düzenini tanıttı.

Editör Ezel Tan
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Red Bull Racing taraftarları, The Paddock platformu üzerinden Las Vegas Grand Prix'sine uygun 10 farklı renk düzeni arasından seçim yaptılar.

Sonuçta oylama büyük bir katılımla gerçekleşti ve Red Bull takım patronu Christian Horner'ın -ki Horner sadece eşitlik durumunda oy kullanacaktı- katkısına ihtiyaç duyulmadı.

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

Taraftarlar, Max Verstappen ve Sergio Perez'in Las Vegas'ta mor rengin ağırlık verildiği özel bir renk düzeniyle yarışmasını istediler.

Yeni renk düzeninde araç büyük oranda mor renkten oluşurken, aracın pek çok noktasında Las Vegas'ı simgeleyen çeşitli kumar amblemleri var. Ayrıca jant kapağında da yine buna benzer tercihler yapılmış durumda. Bu da aracın önceki yarışlardan çok daha farklı görünmesini sağlıyor.

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

Tasarlanan renk düzeninin ışıklar altında daha iyi görünmesi bekleniyor.

Böylelikle Red Bull, Las Vegas'ta renk düzenini değiştiren dördüncü takım oldu. Daha önce Williams, Ferrari ve Alpine renk düzeninde değişiklik yapmıştı.

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

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