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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, F1 koltuğu için Yamamoto'yu değerlendirmiyor

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Red Bull, F1 koltuğu için Yamamoto'yu değerlendirmiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Eki 2019 13:21

Red Bull takım patronu Christian Horner, Honda destekli Japon sürücü Naoki Yamamoto'nun kendileri adına yarışma ihtimalini reddetti.

Super Formula ve Super GT şampiyonu 31 yaşındaki sürücüsü, Japonya GP'nin ilk antrenman seansında Toro Rosso ile piste çıkmıştı.

Takımın mevcut pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat, gösterdiği güçlü performans sonrası Japon sürücüyü övdüler ve Motorsport.com, Yamamoto'nun gelecek yıl F1'de daha fazla fırsat alabileceğini öğrendi.

Bununla birlikte bir yarış pilotu olması mümkün görünmüyor çünkü her iki takımın da mevcut pilotlarını koruması bekleniyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "O, Red Bull genç sürücü programının bir parçası değil. Japonya'da aracı sürmek için çağrıldı ve iyi bir iş yaptı ama bu konuda düşünülen bir sürücü değil. Toro Rosso'nun asıl amacı Red Bull koltukları için seçenekler sunmak."

"Gelecek yıl için hiçbir şey tamamen çözülmüş değil, ancak şu anda sahip olduğumuz sürücü havuzunun dışına bakmamız son derece düşük bir ihtimal gibi görünüyor." dedi.

Yamamoto'nun F1'de yarışmasının önündeki bir diğer engel ise Asya dışında pistlerde yarışmaması ve bu konudaki bilgi eksikliği görünüyor.

Yamamoto, Suzuka'daki sürüş sonrası geleceğinin nasıl olacağını bilmediğini söylemişti.

Japon pilot, "Helmut Marko'ya teşekkürler. Mutluyum çünkü bu fırsatı sadece ben yakalamadım. Japonya'da hızlı olan pek çok genç Japon sürücü var. Onlar için kendimi gösteriyorum ve umarım gelecekte pek çok Japon sürücü ortaya çıkabilir." diyerek, yaptığı sürüşün yeni nesil Japon sürücüler için öneminden bahsetmişti.

Honda'nın en umut verici genç sürücüsü, bu sezon Formula 3'te yarışan ve Red Bull'un programında yer alan Yuki Tsunoda.

Horner, "Süper bir iş çıkarıyor. Gerçekten umut verici bir yetenek gibi görünüyor. Şimdiden Avrupa'da iki iyi yıl geçirdi ve gelecek yıl nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz." dedi.

Naoki Yamamoto, Toro Rosso STR14

Naoki Yamamoto, Toro Rosso STR14

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Naoki Yamamoto
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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