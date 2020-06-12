Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı
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Red Bull Racing, resmi fabrika kapanma süresini doldurmasının ardından F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı.
Sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sine yaklaşık 3.5 hafta kaldı ve takımlar artık ilk yarış için hazırlanmaya başladılar.
Red Bull Racing de dahil olmak üzere takımların neredeyse hepsi fabrikalarını açmaya başladı.
Red Bull'un Milton Keynes'teki takım fabrikası, 63 günlük aradan sonra tekrar çalışmaya başladı.
Red Bull Racing'in bugün yayınladığı videoda, takım fabrikasıyla ilgili güzel görüntüler yer alıyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı
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