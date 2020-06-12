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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı

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Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı
Ekleyen:
, Editör
12 Haz 2020 09:57

Red Bull Racing, resmi fabrika kapanma süresini doldurmasının ardından F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı.

Sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sine yaklaşık 3.5 hafta kaldı ve takımlar artık ilk yarış için hazırlanmaya başladılar.

Red Bull Racing de dahil olmak üzere takımların neredeyse hepsi fabrikalarını açmaya başladı.

Red Bull'un Milton Keynes'teki takım fabrikası, 63 günlük  aradan sonra tekrar çalışmaya başladı.

Red Bull Racing'in bugün yayınladığı videoda, takım fabrikasıyla ilgili güzel görüntüler yer alıyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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