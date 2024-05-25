Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Red Bull: "F1 bütçe sınırı değişikliklerinin 'yükünü' personel çekmemeli"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1 takım çalışanlarının herhangi bir maliyet sınırı değişikliğinin "yükünü çekmemesi" gerektiğini söyledi.

Filip Cleeren Jonathan Noble
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the pit wall

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA, 2026'dan itibaren bütçe sınırına çok daha fazla kalemi dahil etmek istiyor. Bu kalemlerin dahil edilmesinin ardından hedeflenen bütçe sınırı yıllık yaklaşık 220 milyon dolar.

FIA'nın ilk önerileri arasında doğum izni ve personel eğlencesi gibi insan kaynakları kalemlerinin de yer alması, takımların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Horner, maliyet sınırının çalışanlarla ilgili konulardan ziyade pist performansını doğrudan etkileyen unsurlara odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylerken, FIA o zamandan beri doğum/ebeveynlik izninin nihai taslaktan tekrar çıkarılacağını açıkladı.

Motorsport.com tarafından kendisine şu anki haliyle tekliflerden memnun olup olmadığı sorulan Horner, "Bu, istisnalar ile bu yüksek sayıya dahil olanlar arasında bir denge bulmakla ilgili."

"Bence 2026 için en önemli şey, çalışanların bu değişikliklerin yükünü taşımaması."

"Dolayısıyla, nelerin dahil edileceği, nelerin hariç tutulacağı ve performans yaratmakla gerçekten neyin ilgili olduğu konusunda mantıklı bir tartışma olduğunu düşünüyorum."

"Örneğin, bir Noel partisi pist üstündeki aracınızın gerçekten daha hızlı gitmesini sağlar mı? Şimdi, eğer bu sınıra dahil edilecekse, elbette her teknik direktör biraz dar olan Noel partisinin aksine bir ön kanat isteyecektir."

"Teknik direktörümüzün Noel partilerini sevmediğini söylemiyorum ama ön kanatları seviyor..."

"Yani mesele, bunun yükünü çalışanların çekmeyeceği bir denge bulmak. Ama bence genel olarak çok verimli ve mantıklı bir tartışma oldu." şeklinde cevap verdi.

The Stake F1 Team Kick Sauber pit crew prepare for pit stop practice

The Stake F1 Team Kick Sauber pit ekibi pit stop antrenmanına hazırlanıyor

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Sauber temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, 10 takımın yerleşik olduğu farklı ülkelerdeki hayat pahalılığını hesaba katacak bir mekanizmanın da olması gerektiğini düşünüyor. Hinwil takımı İsviçre'de yer alıyor ve orada hayat, İngiltere ya da İtalya'dakinden daha pahalı. Bu yüzden daha yüksek ücretler gerekiyor.

Bravi, "Hedef, özellikle F1 veya F1 dışı faaliyetlerin tanımı olmak üzere, ekipler tarafından farklı yorumlanabilecek alanlardan kaçınmak olacaktır."

"Bizim gibi takımlar için yaşam maliyeti açısından farklılıkları eşitleyebilecek bir unsurun getirilmesi önemli olacaktır, çünkü elbette İsviçre'deki ve diğer ülkelerdeki maliyetler arasında bir tür tutarsızlık bulunuyor."

"Bence en azından başlangıç noktası olarak tüm ekipleri aynı seviyeye getirmeliyiz ve böylece fark, bu başlangıç noktasını olumsuz etkileyebilecek diğer faktörler değil, insanların yeteneği ve işin kalitesi olacaktır." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber 2024 Monako GP: 3. antrenmanda Leclerc lider, Verstappen 2.!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

Formula 1
Monako GP
Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor
Ferrari ve McLaren Red Bull'u zorlarken, F1 takımları Monako'ya özel arka kanatları getirdiler

Ferrari ve McLaren Red Bull'u zorlarken, F1 takımları Monako'ya özel arka kanatları getirdiler

Formula 1
Monako GP
Ferrari ve McLaren Red Bull'u zorlarken, F1 takımları Monako'ya özel arka kanatları getirdiler
Hamilton, Monako GP formatında deneme yapılmasını istiyor

Hamilton, Monako GP formatında deneme yapılmasını istiyor

Formula 1
Monako GP
Hamilton, Monako GP formatında deneme yapılmasını istiyor

Son Haberler

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

F1 Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

F1 Formula 1
Monako GP
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

F1 Formula 1
Monako GP
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye