Red Bull: "F1 bütçe sınırı değişikliklerinin 'yükünü' personel çekmemeli"

FIA, 2026'dan itibaren bütçe sınırına çok daha fazla kalemi dahil etmek istiyor. Bu kalemlerin dahil edilmesinin ardından hedeflenen bütçe sınırı yıllık yaklaşık 220 milyon dolar.

FIA'nın ilk önerileri arasında doğum izni ve personel eğlencesi gibi insan kaynakları kalemlerinin de yer alması, takımların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Horner, maliyet sınırının çalışanlarla ilgili konulardan ziyade pist performansını doğrudan etkileyen unsurlara odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylerken, FIA o zamandan beri doğum/ebeveynlik izninin nihai taslaktan tekrar çıkarılacağını açıkladı.

Motorsport.com tarafından kendisine şu anki haliyle tekliflerden memnun olup olmadığı sorulan Horner, "Bu, istisnalar ile bu yüksek sayıya dahil olanlar arasında bir denge bulmakla ilgili."

"Bence 2026 için en önemli şey, çalışanların bu değişikliklerin yükünü taşımaması."

"Dolayısıyla, nelerin dahil edileceği, nelerin hariç tutulacağı ve performans yaratmakla gerçekten neyin ilgili olduğu konusunda mantıklı bir tartışma olduğunu düşünüyorum."

"Örneğin, bir Noel partisi pist üstündeki aracınızın gerçekten daha hızlı gitmesini sağlar mı? Şimdi, eğer bu sınıra dahil edilecekse, elbette her teknik direktör biraz dar olan Noel partisinin aksine bir ön kanat isteyecektir."

"Teknik direktörümüzün Noel partilerini sevmediğini söylemiyorum ama ön kanatları seviyor..."

"Yani mesele, bunun yükünü çalışanların çekmeyeceği bir denge bulmak. Ama bence genel olarak çok verimli ve mantıklı bir tartışma oldu." şeklinde cevap verdi.

The Stake F1 Team Kick Sauber pit ekibi pit stop antrenmanına hazırlanıyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Sauber temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, 10 takımın yerleşik olduğu farklı ülkelerdeki hayat pahalılığını hesaba katacak bir mekanizmanın da olması gerektiğini düşünüyor. Hinwil takımı İsviçre'de yer alıyor ve orada hayat, İngiltere ya da İtalya'dakinden daha pahalı. Bu yüzden daha yüksek ücretler gerekiyor.

Bravi, "Hedef, özellikle F1 veya F1 dışı faaliyetlerin tanımı olmak üzere, ekipler tarafından farklı yorumlanabilecek alanlardan kaçınmak olacaktır."

"Bizim gibi takımlar için yaşam maliyeti açısından farklılıkları eşitleyebilecek bir unsurun getirilmesi önemli olacaktır, çünkü elbette İsviçre'deki ve diğer ülkelerdeki maliyetler arasında bir tür tutarsızlık bulunuyor."

"Bence en azından başlangıç noktası olarak tüm ekipleri aynı seviyeye getirmeliyiz ve böylece fark, bu başlangıç noktasını olumsuz etkileyebilecek diğer faktörler değil, insanların yeteneği ve işin kalitesi olacaktır." dedi.