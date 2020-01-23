Red Bull, ExxonMobil ile yeni anlaşma imzaladı

Red Bull, 2016 yılının ardından ExxonMobil'in yakıt ve yağ teknolojisini kullanmaya başlamıştı ve taraflar arasındaki anlaşma 2020 yılı sonunda bitiyordu. Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Red Bull, ExxonMobil yaptıkları anlaşmayı uzun vadeli olarak uzattıklarını açıkladı.

ExxonMobil yeni anlaşma kapsamında yeni sezonla birlikte Red Bull Racing'e mühendislik desteği sağlayacak ve hem motor hem de vites kutusu performansını artıracak yeni nesil bir yağ geliştirecek. Bu yağ, 2020 aracı olan RB16'da da kullanılacak.

Christian Horner, “2020 Formula 1 sezonu ve sonrası için ExxonMobil ile olan ortaklığımızı sürdürmekten oldukça memnunuz."

"Son üç sezon boyunca ExxonMobil'in, mühendislerimiz ve takımın motor tedarikçileri ile yakın işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar oldukça olumlu sonuçlar verdi."

"Yakıt ve yağlarla ilgili yapılan her yeni gelişim, verimliliği arttırmamıza izin verdi ve bu da hiç şüphesiz hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oldu. Bu ortaklığın genişletilmesiyle birlikte, daha fazla kazanç elde etmeyi umuyoruz." dedi.