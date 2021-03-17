Red Bull, ExxonMobil ile kontrat yeniledi

Red Bull, 2016 yılının ardından o dönem McLaren ile çalışan ExxonMobil'in yakıt ve yağ teknolojisini kullanmaya başlamıştı ve taraflar arasındaki anlaşma 2021 yılı sonunda bitiyordu.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Red Bull, ExxonMobil yaptıkları anlaşmayı uzun vadeli olarak uzattıklarını açıkladı.

ExxonMobil bu yıl, 2021 Honda güç ünitesi ve RB16B için özel olarak geliştirilmiş yeni bir yakıta sahip olacak.

ExxonMobil'inn Red Bull ve Honda mühendisleriyle ortaklaşa geliştirdiği bu yakıt, gridin ön tarafında mücadele etmek isteyen Red Bull'a daha fazla güç, motor performansı ve koruma sağlayacak.

2020'de üreticilerin herhangi bir yakıt gelişimi kullanmasına izin verilmedi ve bu yıl için de sadece bir yakıt versiyonuna izin verilecek.

Bundan ötürü ExxonMobil mühendisleri, 2021 için yeni bir yakıt formülü üzerinde çalıştılar.

Sonuç olarak bu yakıt, RB16B'ye hayat veren Honda RA621H güç ünitesinden maksimum performans elde edilmesine yardımcı olacak.