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Formula 1 / Monako GP Haberler

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull, FIA’nın “esnek” kanat kısıtlamalarının dünya şampiyonluğu mücadelesinde onlara sorun teşkil etmeyeceğinden emin.

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin

Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com, FIA'nın bazı takımların arka kanatları izin verilenden daha fazla esneterek kullandığı endişeleri nedeniyle Fransa GP'den önce yeni bir test uygulayacağını öğrenmişti.

FIA, birkaç takımın şu anki çekme testlerini geçebilecek şekilde pitte sabit olan fakat pistte aerodinamik avantaj sağlayan esnek kanatlı araç tasarımları yaptığına inanıyor.

Fakat, yeni çekme testlerinin odağında en çok Red Bull olsa da, rakipleri Hamilton’ın Barselona’da “esnek bir kanatları” olduğunu söylemesinin ardından takım, tek değişiklik yapmaları gerekenlerin kendileri olduğunu düşünmüyor.

Buna rağmen Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull’un şu ana dek kurallar dışında hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Marko, Motorsport-Total.com’a verdiği demeçte, “Kanat, yük testlerini geçti.”

“Bu çok önemli. Şimdi, yüklerle alakalı yeni düzenlemeler geldi.”

“Yeni düzenlemelerle takımların kurallarda bir açık bulup bunu kullanması çok sık yaşanan bir şey. Fakat bu sadece Red Bull’u hedef almıyor. Diğer takımlar da bundan etkilenecek.” dedi.

Marko, yüksek hızlarda esneyebilen kanat kullanan diğer takımların Alpine ve Alfa Romeo olduğunu bu yüzden testler yaklaştığında bu takımlarında kanatlarını sağlamlaştırması gerekeceğini söyledi.

Ayrıca, Hamilton’ın esnek kanadın Red Bull’a tur başına 0.3 saniye kazandırdığı iddiasını reddetti.

Bunun yerine Marko, İspanya Grand Prix’sinde Red Bull’un cuma günü gerçekleştirdiği yüksek yere basma gücüne sahip kanat testindeki tur zamanlarını karşılaştırırken Hamilton’ın bir hesaplama hatası yaptığını dile getirdi.

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison
1/1

Marko, “Daha küçük bir arka kanat kullanmamızın sebebi düzlüklerde yavaş kalmamızdı.”

“Ardından Hamilton, bizim arkamızda kaldığını ve düzlüklerde onlara kıyasla daha hızlı olduğumuzu fark etti ve bunun sebebini kanada bağladı. Burada iki şeyin birleşimini görüyoruz.” dedi.

Ancak Red Bull'un kanadı eskisi kadar esnetememesi, kaymadaki artış yüzünden biraz tur zamanına mal olsa da, Marko bunun Mercedes ile olan mücadelede büyük bir sorun teşkil edeceğine inanmıyor.

Marko, “Bu kesinlikle dünya şampiyonluğu mücadelesi için bir dezavantaj.”

“Fakat bu gayet normal. Dünya şampiyonlukları kazandığımız dönem, bir sezon içerisinde ön kanadımızda 2 ya da 3 kez değişikliğe gitmemiz gerekiyordu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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